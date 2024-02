Strašně jsem si věřil, ale nesmím věšet hlavu, říkal plavec Knedla po 12. místě na znakařské padesátce

Plavec Miroslav Knedla na druhé finále na mistrovství světa v Dauhá nedosáhl. Osmnáctiletý český reprezentant, který obsadil sedmou příčku v závodě na 100 metrů znak, byl na poloviční distanci dvanáctý. V semifinále na šampionátu v Kataru výkonem 25,06 sekundy zaostal o 42 setin za svým českým rekordem. Dauhá 19:39 17. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Knedla | Zdroj: Profimedia

Juniorský mistr světa z loňského roku Knedla byl o osm setin rychlejší než v dopolední rozplavbě. Od postupu do finálové osmičky ho dělilo 32 setin. Po závodě litoval, že hned na startu chyboval.

„Jak jsem skočil do vody, nestihl jsem spojit ruce. Takže jsem tam skočil s nespojenýma rukama. To mě asi hodně zpomalilo. Pak už to rozhodilo celý ten závod,“ řekl Radiožurnálu Sport.

Jinak už byl se svým výkonem spokojený, ale neměl možnost zaváhání napravit. „Ty padesátky jsou zrádné. Je to technicky nejnáročnější disciplína. Člověk udělá jednu chybu a končí,“ poznamenal.

Mrzelo ho, že se mu sprint nepovedl. „Strašně jsem si na tu padesátku věřil. Moc jsme se na to těšil, je to moje nejoblíbenější disciplína. Ale nesmím věšet hlavu. To, co jsem tu dokázal, je pro mě obrovský úspěch i tak,“ dodal.

Čtyři česká finále

Účinkování českých plavců Knedlovým vyřazením na šampionátu v Dauhá skončilo. Česká výprava vybojovala čtyři finálová umístění, nejlepším výsledkem byla čtvrtá příčka Barbory Seemanové na 200 metrů volný způsob.

Šestý světový titul na 50 metrů motýlek v kariéře získala třicetiletá Švédka Sarah Sjöströmová. Finále vyhrála časem 24,63, kterým se na dvě desetiny přiblížila vlastnímu světovému rekordu z roku 2014. Celkem vybojovala třinácté zlato z mistrovství světa v dlouhém bazénu.