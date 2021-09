Zion je hříčka přírody, říká Satoranský o největší hvězdě Pelicans před startem své šesté sezony v NBA

Basketbalista Tomáš Satoranský opustil Česko a už je v USA před svou šestou sezonou v nejlepší soutěži světa - NBA. Po výměně z Chicaga bylo jeho cílovou destinací New Orleans, kde se poprvé sejde se svými novými spoluhráči. Ne všechny své kolegy ale nezná. New Orleans 11:55 23. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český basketbalista Tomáš Satoranský | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

Po dvouměsíčním volnu po olympijských hrách vyrazil basketbalista Tomáš Satoranský zpátky do zámoří, kde se začíná chystat na svou šestou sezonu v NBA.

„Jsem zvyklej na to, že chodím do nových situací. Už jsem vystřídal během kariéry přes pět klubů a v Americe v NBA to bude můj třetí. Nebojím se, že budu muset něco dokazovat pořád znova a znova,“ říká Radiožurnálu basketbalový rozehrávač, který moc dobře ví, že také vstup do nového angažmá bude hodně důležitý.

Na svůj nový tým New Orleans Pelicans, vedený realizačním týmem Willieho Greena, se těší a je také zvědavý, spíš než nervózní.

„Jelikož jsem už hrál s Willy Hernangomezem v Seville, tak se na něj moc těším, protože jsme i velcí kamarádi. Se mnou do klubu přišel i Garrett Temple z Chicaga. To určitě pomáhá se člověku lépe začlenit a adaptovat na nové prostředí,“ vnímá svou budoucí roli v New Orleans před odletem do zámoří český reprezentant.

V novém působišti na jihu Spojených států se po letech sejde s někdejším spoluhráčem a kamarádem ze Španělska.

Reprezentační rozehrávač se v předsezonním kempu Pelicans sejde s dalšími 18 hráči, všichni se na soupisku nevejdou, ale například Satoranský, Jonas Valanciunas, Willy Hernangomez nebo hlavní hvězdy klubu Brandon Ingram, Zion Williamson – by v ní na úvod sezony chyběli zřejmě jen ze zdravotních důvodů.

„Zion Williamson je hříčka přírody a obrovský fenomém moderního basketbalu. Není moc hráčů, kteří mají takové parametry a dokážou hrát s takovou silou. Hrozně se na to těším a pro mě jako rozehrávače to bude velice důležité, jak mu dokážu vyhovět na hřišti. Je to dost atypická hra. Pak taky Brandon Ingram, který je další all star a veliká hvězda a já se na to moc těším.“ Uzavírá Satoranský.

Basketbalisté New Orleans Pelicans s Tomášem Satoranským vstoupí do nové sezony NBA 4. října v hale Minnesoty Timberwolves.

