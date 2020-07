‚Vypadá to tam jako na dovolené.‘ Bojovník Procházka se vydal na dlouhou cestu za premiérou v UFC

„Přijímám věci tak, jak jsou. Teď musíme podstoupit koronavirová opatření.“ Bojovník smíšených bojových umění Jiří Procházka se před odletem z ruzyňského letiště Václava Havla nechtěl v tom, co ho v nejbližších dnech čeká, moc pitvat. Jeden z jeho dvou spolucestujících a trenérů Martin Karaivanov to tak mohl dovysvětlit.

„Vyžadují tam testy na koronavirus 48 hodin před příletem, takže v Londýně budeme testovaní a zůstaneme tam dva dny. Po příletu do Abú Zabí budeme znovu testovaní a zavření na pokoji, než přijdou výsledky z letiště. Mimo pokoj musíme být v roušce a v rukavicích,“ popisoval Karaivanov Radiožurnálu před terminálem 1.

Jeho svěřenec, šampion japonské organizace Rizin, se nakonec rozpovídal, co vlastně ví o místě, kde vstoupí poprvé v kariéře do oktagonu UFC.

„Je to ostrov Yas v Abú Zabí, přímo na trati, kde se jezdí formule 1. Viděl jsem pár obrázků, vypadá to tam jak na dovolené, ale to mě nijak nevzrušuje. Spíš se chci dobře přizpůsobit a ukázat nejlepší výkon,“ vysvětlil ještě v Praze sedmadvacetiletý Procházka.

Zápasník přezdívaný Denisa odletěl s novým účesem – po stranách si nechal vyholit hlavu a na temeni nechal z vlasů příznačný, ale pečlivě upravený bojový ostrov. Na galavečeru UFC by ho aktuálně jediný Čech v této organizaci měl ukázat proti Švýcarovi Volkanu Oezdemirovi 12. července v ranních hodinách českého času.