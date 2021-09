Kdybych jel na olympiádu, bylo by těžké se zkoncentrovat, říká mistr světa ve vodním slalomu Chaloupka

Kanoista Václav Chaloupka je mistrem světa ve vodním slalomu. V Bratislavě vyhrál o 15 setin sekundy před domácím Alexanderem Slafkovským, který - stejně jako další čtyři hvězdy - startoval až po českém reprezentantovi. Po dojezdu každého z nich si Chaloupka schovával hlavu do dlaní. Nemohl uvěřit, že se udržel na prvním místě. Bratislava 16:12 26. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Chaloupka | Zdroj: Profimedia

Ukrýval jste si hlavu do dlaní, teď už věříte tomu, že jste si dojel pro titul mistra světa?

Ještě to bude asi nějakou chvilku trvat. Já to dělal proto, že všichni, kteří dojížději, jsou jedni z nejlepších na světě, legendy, ke kterým jsem vzhlížel, když jsem vyrůstal. Najedou se ve finále zařazovali až za mě a tím mistrem světa jsem se stal já. To je neuvěřitelné.

Vzpomenete si, kdy naposledy se stal český singlkanoista mistrem světa ve vodním slalomu? (Posledním českým mistrem světa byl v roce 1977 Petr Sodomka - pozn. red.).

Myslel jsem, že to byl Lukáš Pollert, ale asi ne. Doufám, že to do dalšího titulu to bude trvat kratší dobu a nemusím to být jen já, ale třeba někdo jiný z českých singlkanoistů. Jsme rád, že se tam konečně dostáváme, protože posledních pár let jsme byli ve stínu ostatních kategorií. Lukáš Rohan vybojoval v Tokiu stříbro, tam to začalo a já v tom teď pokračuju, což je krásný.

Mohlo vám pomoct, že jste měl vrchol sezony tady na mistrovství světa a někteří cílili na olympijské hry v Tokiu?

Určitě. Přiznám se, že kdybych jel na olympiádu, bylo by pro mě hodně těžké se zkoncentrovat na mistrovství světa, takže klobouk dolu před Lukášem Rohanem, že to dokázal a vyjel si finále.

Máte silnou tréninkovou skupinu. Jak moc vám pomáhají vaši kolegové Vavřinec Hradilek a Vít Přindiš?

Obrovská inspirace. Jak Vávra, tak Vítek, to jsou legendy toho sportu a spousta lidí si myslí, že se od nich jako od kajakářů nemám co učit, ale to je mylná představa. Neskutečně mě to baví a posunuje jezdit s nima a nejen koukat na to, jak jezdí, ale jak přistupují k závodění i mimo vodu. Neskutečně se o nich učím.