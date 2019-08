‚Bude to velký vláček, potáhneme se navzájem.‘ Čeští jezdci očekávají v Brně vyrovnaný závod

Předpokládají, že pojedou blízko sebe, a tak by se pořadí mohlo poměrně často měnit. To zní od českých závodníků před startem Velké ceny České republiky silničních motocyklů. Závodní pole by tak v menším a rychlejším provedení mohlo připomínat cyklistický peloton. Brno 9:33 4. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marc Márquez a Andrea Iannone při kvalifikaci na Velkou cenu České republiky v Brně | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

„Bude to velký vláček a myslím si, že se potáhneme navzájem,“ řekl Radiožurnálu Jakub Kornfeil o závodě třídy Moto3. Menší rozestupy, víc závodníku spolu, častější předjíždění. I to očekává od nedělního závodu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští motocykloví jezdci očekávají v neděli v Brně vyrovnaný závod. Více v reportáži Františka Kuny

„Nemělo by se to roztrhat, protože letos tady žádní piloti jako třeba loni Martin nejsou. Nikdo nevyčnívá, kdyby někdo začal ujíždět, tak celé pole zrychlí a začne dotahovat prvního,“ řekl Kornfeil, který odstartuje ze 20. místa.

„Ve třetí zatáčce můžu být klidně desátý,“ dodal s nadějí, že se může v průběhu závodu posunout výrazně dopředu.

O dvě řady před Kornfeilem bude startovat teprve sedmnáctiletý Filip Salač.

„Budu radši za sucho. Jednak by přišlo víc fanoušků a také by byly závody lepší pro oko. V prvním kole můžu být první a v dalším kole můžu být dvacátý. Bude to velká skupina a pořadí se bude hodně měnit,“ myslí si Filip Salač, který půjde do závodu v 11 hodin dopoledne.

Dvě hodiny po poledni pak odstartuje hlavní závod víkendového programu. Ve třídě MotoGP bude jediný Čech, a to Karel Abraham.