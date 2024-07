Mám tu rodinu, říká Krejčíková o zázemí ve Wimbledonu. Volno jí vyplňuje nový koníček

Ani covidové období nepřetrhlo takřka rodinná pouta a tradici, kterou Barbora Krejčíková založila v roce 2015.

„Mám tu rodinu od doby, co jsem hrála první kvalifikaci, takže asi rok 2015. Od té doby jsem tu u stejné rodiny a každý rok se za nimi vracím. Oni mi hrozně moc fandí a i během celého roku mi píšou zprávy, voláme si. Na Vánoce posílají péefka. Pak tu mám svůj tým, kondičák tu má svoji rodinu. Jsem ráda, že jsou slyšet a dodávají mi energii a i pohodu mimo kurt,“ popisuje Krejčíková.

Za zázemí nedaleko wimbledonského areálu je Krejčíková šťastná nejen kvůli vzdálenosti na kurty, ale i pohodové atmosféře.

„Jsou velice pohostinní, člověk je tam jako doma. Mají obrovský barák, každý má svůj pokoj a můžeme to využívat, jak je potřeba. Hrajeme i různé hry, je to hezké odreagování,“ těší českou tenistku a prozradila, jak tráví dny volna.

„Hrajeme Prší, Žolíky. Začala jsem taky stavět Lego, takže jsem za výhru s Veronikou Kuděrmetovovou dostala Lego. I od holek z Čech, které jsou velké fanynky, jsem taky dostala Lego. To mi dělá radost. Koukala jsem se na Jannika Sinnera s Matteem Berettinim, taky jsme sledovali festival Glastonburry, takže jsme jeli hodně Coldplay,“ popisuje kratochvíle mezi zápasy Krejčíková.

Brněnská rodačka na vítězství nad Kuděrmětovovou navázala těsnou výhrou nad Američankou Katie Volynetsovou a teď se chystá na boj o osmifinále se španělskou přemožitelkou Markéty Vondroušové z prvního kola.

Nová netradiční záliba

Kromě společenský her ale Krejčíkovou v poslední době naplňuje i nový koníček v podobě stavebnice Lego a tak skládá, co se dá.

„Hlavně to, co se mi líbí. Když cestuji, musím mít menší sety, aby se s tím dobře cestovalo. Když jsem byla v Praze na přípravu, tak jsem měla mléčnou dráhu a ta měla tři tisíce dílků, tak mi to zabralo dost času,“ usmívá se osmadvacetiletá tenistka.

Jediná nevýhoda nové záliby je ta, že si Krejčíková nemůže své oblíbené kostičky brát bez omezení všude sebou.

„Začala jsem s tím teď, hledala jsem ještě něco k vyšívání a docela mě to chytlo a baví mě to. Je to složité s cestováním, protože se mi líbí velké sady a když mají šest kilo, tak s tím nejde cestovat. Mám to zatím u rodičů a když toho bude hodně, tak budu muset vymyslet, co s tím,“ přemýšlí Barbora Krejčíková, kterou na Wimbledonu čeká souboj o účast v osmifinále.

Ještě pár takových zvládnutých těžkých a vyrovnaných zápasů a Barbora Krejčíková může být "zpátky" tam, kam herně určitě patří. Hodně štěstí pic.twitter.com/Cl792KT4p5 — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) July 4, 2024