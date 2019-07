Když to párkrát zabije, tak se toho nesmím leknout, říká Strýcová před semifinále se Serenou

Tenistka Barbora Strýcová bude bojovat o postup do finále ženské dvouhry Wimbledonu. Ve čtvrtek odpoledne se utká s nejúspěšnější hráčkou profesionální éry Serenou Williamsovou, kterou ještě nikdy v kariéře nedokázala v singlovém duelu porazit. Inspiraci může hledat i v pár let starém příběhu, kdy nakonec slavnou Američanku přemohla Italka Roberta Vinciová. Londýn 11:01 11. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Barbora Strýcová | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

Pro Vinciovou to byl tenkrát v září roku 2015 úžasný moment – porazit Serenu a dostat se do finále. Tehdy dvaatřicetiletá Italka se na kurtu omlouvala fanouškům, kteří na US Open v New Yorku šampionku z Australian Open, Roland Garros i Wimbledonu hnali za čtvrtým velkým titulem sezony a tedy za kompletním kalendářním grandslamem. Ale domácí hvězda senzačně prohrála už v semifinále.

„Roberta tam strhla diváky, že mi přišlo, že fandí víc jí než Sereně, což bylo úplně skvělé. Tam si ji povodila hrozným způsobem. Je to takové inspirativní. Prostě to jde,“ řekla Radiožurnálu Barbora Strýcová, že se tímto zápasem může nechat inspirovat.

Vždyť dnes už bývalá italská tenistka měří stejně jako česká semifinalistka letošního Wimbledonu, její hra nebyla zase tak odlišná a do zmíněného duelu na US Open 2015 Vinciová neuhrála ve vzájemných zápasech proti Sereně Williamsové ani set. Takže i tady najdeme podobnost.

„Možná se na ten zápas podívám,“ plánovala Barbora Strýcová, s tím, že ale to zásadní bude to, co odpoledne na kurtu předvede ona sama v souboji s velkou favoritkou.

Češka vždy ve finále grandslamu

„Je pro mě taky důležité, si myslím, do toho zápasu jít a rozšvihat to tam, protože takhle se do toho dostanu nejlépe. Když to párkrát zabije, tak se toho neleknout a pořád tam být. To bych chtěla, aby se mi povedlo. Pořád se držet nějakým způsobem v zápase a snažit se co nejvíc s ní hrát výměny, aby ona sama viděla, že tam jsem, že se snažím na každý balon jít. Být pořád v mysli silná,“ dodala Strýcová.

I když to může být pochopitelně složitější, v zápase na centrálním kurtu, před spoustou fanoušků proti tak výjimečné hráčce. „Jsou to velké turnaje, nehraje tam každý den. Ale co? Bude hrát svoji hru, kterou hrát umí, to je její přírodní věc, a potom do toho nandat taktiku a ty věci, co se mají hrát,“ tuší jeden z trenérů Lukáš Dlouhý.

„V každém grandslamu byla Češka ve finále, tak snad se to povede i Báře,“ přála by si pokračování letošní série česká tenistka Kateřina Siniaková. Na Australian Open si zahrála finále Petra Kvitová, na Roland Garros Markéta Vondroušová a teď ve Wimbledonu do něj může projít Barbora Strýcová.

