Karolína Plíšková je ve třetím kole US Open, Gruzínku Bolkvadzeovou přehrála 6:1 a 6:4

Tenistka Karolína Plíšková postoupila do 3. kola grandslamového US Open. Pod zataženou střechou kurtu Arthura Ashe zdolala Mariam Bolkvadzeovou z Gruzie 6:1 a 6:4. Hrát by měla i Karolína Muchová proti Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, ale program na menších newyorských dvorcích začne kvůli dešti s tříhodinovým zpožděním.

