Jsem nadšená, zahrála jsem skvělý zápas. Antuka je asi můj povrch, řekla Siniaková po skalpu Sereny

Jako teprve čtvrtá Češka dokázala Kateřina Siniaková porazit Serenu Williamsovou. Slavnou Američanku porazila ve druhém kole turnaje WTA v italské Parmě 7:6 a 6:2. V pozápasovém rozhovoru pro Radiožurnál mluvila o tom, jaké to vůbec je hrát proti Williamsové, jak vnímala svůj výkon nebo o tom, že je antuka možná její nejlepší povrch.

Co jste cítila, když se vám povedlo utkání vyhrát?

Jsem hrozně nadšená a šťastná. Určitě jsem to nečekala. Je pro mě hrozně speciální, že jsem zahrála tak skvělý zápas, vydržela jsem to a že to skončilo, jak to skončilo.

Před zápasem jste mluvila o tom, že se těšíte na zkušenosti, které vám vysněný zápas dá, co jste si z něj odnesla?

Řekla bych, že nejvíc jsem si odnesla, že jsem si zase dokázala, že hrát umím. Důvěra ve mě, v to, že hraji dobře, mi teď scházela. Doufám, že tento zápas mi otevře oči, že si budu více věřit a že budu hrát a užívat si to. Když makám na tréninku, tak jsem hrozně ráda, že se to teď ukázalo, že se to projevilo. Měla bych být opravdu pyšná, že se mi to takhle povedlo.

Jste teprve čtvrtou českou singlistkou, která dokázala Serenu porazit. Její bilance proti Češkám je 51:6, co tomu říkáte, že jste navždy jednou z těch úspěšných?

Zní to fantasticky. Je to bilance, které si budu určitě vážit, protože jak říkáte, už mi to nikdo nevezme. Ať už to půjde dál jakkoliv, jestli si s ní ještě zahraju, tenhle zápas byl z mé strany výborný, všechno mi vyšlo a dařilo se mi. Serena je neuvěřitelná hráčka se skvělou kariérou. Tento moment byl a je moc vzácný.

Říká se, že pokud chcete se Serenou uspět, nesmíte ji moc sledovat, a soustředit se na sebe, jak se vám to dařilo?

Je pravda, že jsem ji asi moc nesledovala. Ze začátku zápasu, když stojí na druhé straně, tak je to zajímavý pocit. Na jednu stranu jsem byla hrozně nadšená, že s ní můžu hrát, na druhou stranu z ní jde stejně strach, protože je to opravdu hráčka. Když se zápas vyvíjel, tak bylo vidět, že postupem času přidávala, zkoušela, vyvíjela se...

Opravdu ví, co si na kurtu může dovolit, pokaždé to může vylepšit, takže bylo pro mě hrozně těžké udržet se a doufala jsem, že to zvládnu. Jsem moc ráda, že se to takhle povedlo, že to nebyl úplně její den, přišly její chyby a mně se dařilo držet laťku vysoko celý zápas.

V této fázi sezóny těsně před Roland Garros se vám opakovaně dařilo i dřív, máte pro to nějaké vysvětlení?

Antuka je asi můj povrch. Jsem samozřejmě ráda, že se mi teď zase daří, protože na antuce se cítím dobře. Byla jsem zklamaná, že jsem v Madridu rychle prohrála, pak jsem měla tři týdny pauzu, protože jsem hrála debla a nestihla jsem Řím. O to víc jsem ráda, že jsem se cítila dobře a povedlo se mi to.