‚Junioři byla jen příprava.‘ Šestnáctiletá Samson míří na turnaj do Mexika, kde startuje mezi ženami

Šestnáctiletá Laura Samson má štěstí, že jí cestování, ani dlouhé přelety nevadí. „Mně cestování problém nedělá, mě to i celkem baví. Na časové posuny si zvykám celkem rychle a hlavně tím, jak táta cestuje, tak mi pomáhá, jak si na to zvyknout,“ dodává Samson.

Do Mexika míří Laura Samson skoro rovnou z Číny, kde byla na juniorském Turnaji mistryň. Přivezla si plyšovou pandu, stříbrnou medaili a také spoustu vzpomínek na dívčí éru, se kterou se teď loučí. Od této chvíle už bude soupeřit pouze s dospělými ženami.

„Dokázala jsem už v juniorech dost, byla jsem první, mám finále grandslamu, tak se chci soustředit na ženy,“ vrací se tenistka pražské Sparty k velkým úspěchům, kterých dosáhla jako juniorka, k nedávnému finále Turnaje mistryň v Číně, k finále Roland Garros i k týdnu, během kterého byla světovou jedničkou.

Trofejí mohlo být zřejmě mnohem víc, ale Laura Samson už také nějakou dobu objíždí ženské akce. Až na výjimky to byly podniky nižší kategorie, kde se body sbírají pomaleji, ale v létě v pražské Stromovce dostala šanci nastoupit na turnaji elitního okruhu WTA a před plnými tribunami senzačně dosáhla na semifinále.

„To byl prostě asi nejlepší pocit v tenisovém životě, ten pocit po mečbolu ve čtvrtfinále. Myslím, že mi to pomohlo, že vím, že na to mám a že to bylo v Praze, takže to prostředí znám. Diváci mě hrozně povzbuzovali, takže to mi na cestě pomohlo hodně,“ vzpomíná talentovaná tenistka.

A její trenér dodává: „Velké umění je příležitosti využívat, když se naskytnout. Je umění důležité zápasy vyhrát, protože mohou v kariérách znamenat velký zlom. U některých hráčů se to za tenisový život nepovede, ale Lauře se to povedlo,“ doplňuje trenér Daniel Filjo, který na vývoj talentované tenistky dohlíží.

Pomáhá jí třeba mladý kouč Antonín Bolardt a hlavně také otec David Samson, který svou dceru často na turnajích doprovází.

Zkušenosti od otce

A protože sám pracuje v cestovním ruchu, nasbíral i dost kontaktů, které se teď mohou v kariéře hráčky hodit. Ostatně i díky tomu teď Laura Samson dostala volnou kartu do mexické Meridy na takzvanou dvěstěpadesátku, tedy na turnaj stejné kategorie, jako byl ten v Praze.

„Myslím, že mám na to hrát s ženskými, a ukázala jsem to i v Praze. Doufám, že to ukážu i tam. Těším se na to, protože to je to hlavní, proč hraju tenis. Junioři byla jen taková příprava,“ přála by si teď Laura Samson uspět ve Střední Americe, kam se jako úspěšná juniorka přesouvá.

V této sezoně ještě bude mít možnost vylepšit svůj žebříček, na konci roku by ráda byla ve třetí stovce, ale jinak se k číslům nechce upínat. Přednost dává kvalitní přípravě, tréninkovým blokům tak, aby na zápasy vyrážela maximálně připravená.

Na konci už zmíněného pražského turnaje bojovala se zraněním, kvůli tomu musela předčasně odstoupit ze semifinálového zápasu, pak ji potrápila angína, ale teď už se nějakou dobu cítí dobře. A věří, že bude znovu vyhrávat i mezi ženami.

„Pro mě je nejdůležitější zesílit, abych měla sílu a stíhala to. Ty ženy jsou do toho víc zažrané, že nedají ani balon zadarmo. Je to víc profesionální a je tam důležitá hlava,“ mluví Laura Samson o největším rozdílu v zápasech na juniorském a ženském okruhu, kam v šestnácti letech na stálo míří.

Češky v žebříčku WTA (ženy) | 43. týden 2024 Jméno Turnajů Bodů 13. Barbora Krejčíková 17 2974 25. Karolína Muchová 13 1971 27. Linda Nosková 20 1878 31. Markéta Vondroušová 15 1738 42. Karolína Plíšková 23 1253 47. Marie Bouzková 24 1140 48. Kateřina Siniaková 26 1139 119. Brenda Fruhvirtová 14 611 136. Sára Bejlek 15 532 152. Dominika Šalková 22 483