Vondroušová musí k postupu do semifinále Roland Garros porazit soupeřku, se kterou ještě nevyhrála

Tenistku Markétu Vondroušovou čeká v úterý odpoledne největší zápas kariéry. Na antukovém Roland Garros si zahraje o postup do grandslamového semifinále, ve kterém byla zatím jen mezi juniorkami. Ve svých devatenácti letech zažívá zatím nejlepší sezónu na ženském profesionálním okruhu a v Paříži ještě neztratila ani set. Paříž 9:31 4. června 2019

Hlášení rozhodčích se letos v Paříži už čtyřikrát opakovala - u Markéty Vondroušové to byla vždy šestka u každého setu, jen se měnila druhá čísla podle toho, kolik gemů v zápase česká hráčka soupeřkám dovolila.

„Vynikající. Věděli jsme, že má Vondroušová talent, ale teď to dala všechno dohromady, hlavně na antuce, věří si,“ těší i jednu z nejslavnějších tenistek historie Martinu Navrátilovou.

O Markétě Vondroušové se před turnajem mluvilo jako o hráčce, kterou se vyplatí sledovat. Vždyť na pěti předchozích turnajích byla minimálně ve čtvrtfinále. Ale to, co zatím předvádí devatenáctiletá Češka na Roland Garros, možná ještě očekávání překonává.

„Dneska může porazit už kohokoliv. Samozřejmě není to tak, že by měla furt porážet kohokoliv, nebo jednoznačně vítězit, ale porazit může kohokoliv,“ řekl Radiožurnálu trenér Jan Hernych, který by byl pochopitelně rád, kdyby to platilo i v úterý. Jeho svěřenkyně se totiž utká s hráčkou, kterou ještě v kariéře nedokázala porazit.

Ano, Markéta Vondroušová v této sezóně třeba hned dvakrát zdolala jednu z nejlepších tenistek posledních let Rumunku Simonu Halepovou, ale na svou úterní soupeřku Chorvatku Martićovou ještě ani jednou nestačila.

„Hráli jsme spolu jednou na antuce a předtím na betonu třikrát, ale myslím si, že na antuce hraje lépe než na betonu. Sama to i říkala, že se na antuce cítí lépe. Ale teď se může stát cokoliv. Myslím, že to bude strašně těžký zápas, ale je to čtvrtfinále, takže už asi všechno bude těžké,“ popsala Vondroušová.

V úterý odpoledne čeká Markétu Vondroušovou pátý a zatím nejdůležitější zápas proti Chorvatce Martićové. Půjde v něm o postup do semifinále Roland Garros a jeho vítězka se posune v živém žebříčku do nejlepší světové dvacítky.