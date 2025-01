Nikdy se nehraje snadno proti hráčům, kteří nemají co ztratit, říká po postupu na Australian Open Lehečka

Austrálie je zatím nejúspěšnějším kontinentem v kariéře Jiřího Lehečky. Třiadvacetiletý český tenista tam zářil jako junior, minulý rok i letos vyhrál přípravné turnaje v Adelaide respektive Brisbane. V letošním Australian Open zatím postoupil do druhého kola. „Byly momenty, kdy jsem třeba nezahrál tak, jak bych potřeboval, trošku jsem zpanikařil. Ale v důležitých momentech jsem zahrál tak, jak bych potřeboval,“ popsal Lehečka Radižurnálu Sport. Melbourne 18:18 12. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenista Jiří Lehečka postoupil do druhého kola Australian Open | Foto: Tingshu Wang | Zdroj: Reuters

Po postupu jste napsal na kameru v překladu „Pojďme Česká sílo“, co jste tím chtěl říct?

Abych se přiznal, mě to překvapilo, že mám něco na kameru napsat. Vůbec jsem to nečekal, takže to spíš bylo nějak intuitivně to první, co mě napadlo, nějaké povzbuzení. Tak trošku jsem k tomu chtěl dát i to, že se nám Čechům všem daří a že hrajeme dobře, tak povzbudit i ostatní.

Předloni v Melbourne jste dosáhl až na čtvrtfinále grandslamového Australian Open, do kterého jste teď vstoupil výhrou nad Li-Tuem. Soupeře, který startoval díky volné kartě od pořadatelů, jste porazil 6:1, 3:6, 6:3 a 7:6. Byl to těžký zápas?

Jo, byl to nepříjemný první zápas, byl to dobrý test. Nikdy se nehraje jednoduše proti soupeřům, kteří absolutně nemají co ztratit. Bylo na něm vidět, že si zápas užíval, že věděl, že může jenom překvapit. Užíval si atmosféru, diváci ho hnali, takže to spíš bylo o mně, jak se s tím poperu, jestli si najdu nějaký herní klid.

Dařilo se mi to tak napůl. Byly momenty, kdy jsem třeba nezahrál tak, jak bych potřeboval, trošku jsem třeba zpanikařil. Ale v důležitých momentech, jako byl například tiebraek posledního setu, jsem zahrál tak, jak bych potřeboval. Zahrál jsem ho (tiebreak) skvěle, pomohl jsem si servisem a to pro mě bylo hlavní, protože důležité momenty rozhodly zápas.

‚Dobrá kombinace‘

Austrálie je, dá se říct, vaše zaslíbené místo, ať už je to vaše loňské vítězství v juniorech, předtím čtvrtfinále. Jak jste se tady celkově cítil?

Ano, v Austrálii je to super. Musím říct, že to je vždycky taková kombinace toho, že před tím máme hodně času se dobře připravit, odjet na přípravu někam do zahraničí, kde toho hodně naběháme a nahrajeme.

Podmínky mi tady hodně sedí. Je teplo, beton a míče mi v Austrálii odjakživa seděly. Cítil jsem se dobře. Dohromady to dává dobrou kombinaci, za kterou jsem rád. Když to budu každým rokem posouvat dál a dál, tak za to budu moc rád.

Na druhou stranu sem musíte dlouze létat, ta cesta vám nevadí?

Myslím, že i kdyby vadila, tak moc nemáme na výběr, pokud chceme tenhle měsíc něco odehrát. Tak to prostě je. Myslím, že jsem ještě mladý na to, aby mě to nějak víc poznamenalo, i když samozřejmě první dny nejsou nějak jednoduché.

Musím říct, že v Brisbane bylo hodně náročné hrát první dva, tři dny hned ve 37, 38 stupních, kdy jsem přiletěl z Česka po 20 hodinách v letadle. Ale snažil jsem se do toho nějak dostat, co nejrychleji jsem mohl a povedlo se mi to.

Hraje se vám teď lépe s vyhraným titulem hned z prvního turnaje sezony?

Každý titul je super a jsem rád, že se mi povedlo jeden ze svých cílů na tuhle sezonu splnit už první týden – ne druhý jako loni, ale už rovnou první.

Ale rozhodně budu mířit výš a výš. Pro mě je to zase dobrý start a jsem rád, že mám možnost začínat rok takhle s titulem v zádech. Dalo mi to i možnost víc se připravit tady v Melbourne na tenhle Grand Slam.

