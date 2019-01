‚Petře může pomoct levácký servis.‘ Kvitová vs. Ósakaová v číslech před finále Australian Open

Na posledním US Open v New Yorku jí velký kus pozornosti sebrala poražená finalistka Serena Williamsová kontroverzním výstupem při utkání, ale hned na dalším grandslamu v Melbourne se Naomi Ósakaová fanouškům připomíná znovu.

Jednadvacetiletá Japonka může získat dva grandslamové tituly v řadě, což se v ženském singlu povedlo naposledy právě Sereně Williamsové v roce 2015.

I Petra Kvitová vyhrála všechny grandslamová finále, do kterých nastoupila. V jejím případě byla dvě, obě ve Wimbledonu (v letech 2011 a 2014). Po náročném návratu po zranění ruky vyhrála už 7 finále v řadě, ale žádné na grandslamu.

Petra Kvitová Naomi Ósakaová WTA tituly 26 2 Grandslamové tituly 2 1 Prize money 27 496 787 $ 7 682 282 $ Věk 28

let 21

let Výška 182

cm 180

cm Bilance 2019 8

výher

1 prohra 12

výher

1 prohra

Dcera japonské matky a otce z Haiti vyrůstala ve Spojených státech, na kurtu je sebevědomá a psychicky silná v důležitých momentech, jak poznala i Karolína Plíšková, kterou Ósakaová těsně porazila v semifinále Australian Open.

„Hraje strašně sebevědomě, je prostě mladá, takže si pro to chodí. Je to výborná hráčka a může být ještě lepší,“ popsala Karolína Plíšková Radiožurnálu hráčku, se kterou se teď poprvé v kariéře utká Petra Kvitová - a hned v zápase o titul.

Petra Kvitová zase prochází turnajem bez ztráty setu, až na první set v semifinále v Melbourne pokaždé dominuje. Sice nedává tolik es co Japonka, ale drží vysokou úspěšnost prvního podání, soupeřkám dělají problém i její „levácké zatáčky.“

„Pravačky jsou zvyklé hrát do bekhendu soupeřky a najednou tam má forhend. Musíte tomu přizpůsobit hru a otočit to. Zato levačkám se to z levé strany kurtu servíruje skvěle, krásně i otevřou kurt,“ vysvětluje Radiožurnálu jiná levačka, bývalá tenistka Iveta Benešová.

„Myslím, že pro ni bude trošku výhoda, že může používat levácký servis. Se všemi rotacemi to bude Ósakaové dělat určitě větší problémy než od praváka,“ předpověděla pro iROZHLAS fedcupová spoluhráčka a kamarádka Petry Kvitové Lucie Hradecká.

Australian Open 2019 Petra Kvitová Naomi Ósakaová Sety 100 %

výher

12✔️ 0❌ 80 %

výher

12✔️ 3❌ Gemy 72 %

vyhraných

73✔️ 28❌ 61 %

vyhraných

85✔️ 54❌ Míčky 59 %

vyhraných

376✔️ 260❌ 56 %

vyhraných

482✔️️ 386❌ Esa 26 50 Vítězné míče 157 226 Nevynucené chyby 125 179

Na první vzájemný zápas se samozřejmě těší i Japonka. „Mít tu příležitost zahrát si s ní poprvé a rovnou ve finále grandslamového turnaje je něco úžasného. Viděla jsem ji hrát wimbledonská finále, vím, jak velkou tenistkou je. Určitě to pro mě bude velmi těžké,“ vyhlíží zápas Naomi Ósakaová.

„S Genie se mi to stalo taky. Akorát je to zvláštní, že jsme obě v top 10 a ještě jsme se nepotkaly. Bude to jiné, vůbec nevím, co mám čekat,“ připomíná Petra Kvitová, že když hrála své zatím poslední grandslamové finále ve Wimbledonu v roce 2014, s tehdejší soupeřkou Kanaďankou Bouchardovou se také potkala na kurtu poprvé.

„Ani jedna nemá výhodu z předchozího zápasu. Bude potřeba, abych byla první a diktovala hru. Bude se to hodně často přelévat,“ tuší Petra Kvitová.

Finále začíná v sobotu v půl desáté českého času. Radiožurnál ho nabídne v přímém přenosu, server iROZHLAS nabídne také textový online.