Rodačkám z Plzně se na Roland Garros daří, Strýcová je se Sestini Hlaváčkovou ve čtvrtfinále čtyřhry

„Ani nevím, jestli nějaký dvě Plzeňačky někdy byly na grandslamu.“ „Možná byly, ale nehrály spolu,“ doplňují se rodačky z Plzně Barbora Strýcová a Andrea Sestini Hlaváčková.

Hled dvě hráčky z Plzně hrají na Roland Garros. Barbora Strýcová s Andreou Sestini Hlaváčkovou se v Paříži probojovaly do čtvrtfinále čtyřhry

„Já jsem se narodila trochu později než ona, o pár měsíců. Známe se opravdu od miminka, naše rodiče byli jedna parta. Hrát tenis bylo normální, hned jak jsme udržely raketu,“ popisuje Hlaváčková.

„My jsme obě dvě ještě krasobruslily. Taky spolu,“ dodává Strýcová a i dovolené mívaly často společné.

„Bára má o osm let starší sestru, já o pět. I ty byly kamarádky, i když trochu míň než my. To se tak hodilo, že rodiny se kamarádily a hlídaly si navzájem. Prostě pořád spolu,“ přiznává Hlaváčková.

Později se sportovní cesty Andrey Hlaváčkové a Barbory Strýcové rozdělily, Hlaváčková vytvořila úspěšný pár s Lucií Hradeckou, se kterou získala grandslamové tituly i olympijskou medaili, s Maďarkou Timeou Babosovou vyhrála Turnaj mistryň.

Barbora Strýcová, která se o poznání víc soustředila na singlovou kariéru, měla zase jiné deblové spoluhráčky včetně světové jedničky Mirzaové z Indie.

Ale společně si už zahrály, třeba v únoru roku 2014, kdy v chladné Seville zachránily pro oslabený český postup ve Fed Cupu.

Teď na Roland Garros už se zaradovaly ze svého třetího postupu a jsou společně s Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou jedním ze dvou českých čtvrtfinálových párů.