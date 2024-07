Šla jsem do toho bez ambicí. Teď chci dojít nejdál, těší po první výhře na okruhu WTA tenistku Samson

Tenisový turnaj v Praze je často velkou příležitostí pro talentované juniorky, které se snaží prosadit mezi nejlepšími dospělými profesionálkami. Aktuálně je to případ šestnáctileté Laury Samson, která se na kurtech svého klubu snaží o průlomový výsledek. Po první výhře v hlavní soutěži na okruhu WTA se bude snažit o další. Ve druhém kole by si měla zahrát proti Kateřině Siniakové. Praha 11:31 23. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Laura Samson (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Laura Samson hrála jako jediná z českých singlových nadějí mimo centrální dvorec, v trochu skromnějších podmínkách ale dosáhla na nejvýraznější výhru. A první v hlavní soutěži elitního profesionálního okruhu.

„Ukázala jsem, že mám šanci, i když je to WTA turnaj. Soupeřka hrála slušně, ale před utkáním jsem se dívala na její zápasy a věděla jsem, co přijde. Mám velkou radost, že jsem zápas zvládla,“ radovala se Laura Samson z výhry nad Chorvatkou Würthovou 6:0, 6:2, v areálu pražské Sparty a tedy klubu, do kterého běžně chodí trénovat.

Ale přesně to si prý podle trenéra Daniela Filja neměla říkat. Aby koncentrace odpovídala významu akce, na kterou se díky volné kartě od pořadatelů jako šestnáctiletá dostala.

„Snažila jsem se to brát jako turnaj. Už na trénincích mi trenér říkal, že je to turnaj a nesmím to brát tak, že jsem doma a jdu na trénink. Je ale super, že to tu znám. Vyhovuje mi, že znám i místní lidi. Jsem tu každý den. Do turnaje jsem nešla s žádnými velkými ambicemi, chtěla jsem si zahrát dobrý tenis, když už je to WTA turnaj. Doufám ale, že se probojuji, co nejdál,“ prozradila Laura Samson, která si teď vybojovala místo na centrálním dvorci.