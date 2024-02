Čeští tenisté vedou v kvalifikaci Davisova poháru nad Izraelem 2:0, Menšík i Lehečka dvouhry zvládly

Čeští tenisté vedou v kvalifikaci Davisova poháru nad Izraelem po úvodních dvouhrách 2:0 na zápasy. Osmnáctiletý Jakub Menšík zdolal na tvrdém povrchu ve Vendryni jedničku hostů Jišaje Oliela 6:1, 7:6 a Jiří Lehečka poté porazil stejným poměrem Daniela Cukiermana. Tým kapitána Jaroslava Navrátila, který obhajuje loňské čtvrtfinále, tak dělí od postupu do skupinové fáze jediný úspěch. Vendryně 19:34 3. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český tenista Jakub Menšík | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: Profimedia, ČTK

Češi mohou završit triumf už v nedělní čtyřhře, která začne ve 13.00. Do ní Navrátil nominoval Tomáše Macháče a Adama Pavláska, kteří by se měli střetnout s Edanem Lešemem a Royem Stepanovem. V dalších dvouhrách by měli nastoupit Lehečka proti Olielovi a Menšík proti Cukiermanovi. Složení se ale ještě může měnit.

Menšík potvrdil roli favorita

Menšík splnil proti 415. hráči světa Olielovi roli favorita a zvítězil za hodinu a 36 minut. Soupeře porazil na vítězné míče 32:11, zaznamenal také deset es. Prostějovský rodák si udržel v Davis Cupu stoprocentní bilanci, ve dvouhře vyhrál podruhé a celkově počtvrté.

„I když to ze začátku nevypadalo, tak to byl velmi náročný zápas. Byla to pro mě první zkušenost hrát doma, navíc ještě za nerozhodnutého stavu. V prvním setu jsem ho skoro k ničemu nepustil, chytil jsem úvod a dobře servíroval,“ řekl na tiskové konferenci Menšík.

Ta radost po prvním bodu na domácí půdě! pic.twitter.com/xpkRqHzRvj — Jsme český tenis (@jsmeceskytenis) February 3, 2024

„Ve druhém to on hlavně na servisu hodně vylepšil a tím, jak je levák, tak to ještě na tomto povrchu sjíždělo. V koncovce mě měl na lopatě, odvracel jsem tři setboly, ale jsem rád, že jsem to zvládl,“ říká prostějovský rodák.

V důležitých momentech mě podržel servis. I když jsem v tie-breaku prohrával 2:4, otočil jsem to. Jsem rád, že jsem donesl první bod. Když hrajete doma, kde můžu mít rodinu a přátele, tak mě fanoušci mohou naburcovat k nejlepším výkonům,“ doplnil Menšík.

Talentovaný tenista navázal na úspěšný singlový debut z loňského ročníku, kdy porazil ve skupinové fázi Srba Dušana Lajoviće. V prvním setu prolomil dvakrát Olielův servis, sám byl stoprocentní a získal první set za 27 minut.

Otočka v tie-breaku

Ve druhé sadě se Oliel zlepšil. Ve třetí hře odvrátil tři brejkboly a později už Menšíkovi žádnou další možnost nedal. Za stavu 5:6 čelil český tenista při vlastním servisu třem setbolům.

Všechny ale odvrátil a vynutil si zkrácenou hru. V ní Menšík ztrácel 2:4, díky pěti získaným míčkům za sebou ale tie-break otočil a proměnil první mečbol.

„Nezačal jsem dobře. V prvním setu jsem ztratil hodně míčků. Ve druhém setu to bylo mnohem lepší. Dobře jsem servíroval a kontroloval hru na svém servisu. Cítil jsem, že se stále zlepšuju. Měl jsem tři setboly, ale neproměnil jsem je. V závěru tie-breaku zahrál Jakub velmi dobře,“ uvedl Oliel.

Dva měsíce příprav. Tenisové klání Česka s Izraelem provází speciální opatření, největší za desetiletí Číst článek

Lehečka porazil Cukiermana podruhé v kariéře, před necelými dvěma lety jej zdolal v baráži v Tel Avivu 6:0, 6:4. Jednatřicátý hráč světa a vítěz lednového turnaje v Adelaide zdolal o více než 400 příček hůře postaveného soupeře za hodinu a půl.

V prvním setu povolil Lehečka Izraelci jen úvodní hru a poté se díky šesti gamům za sebou dostal do vedení. Ve druhé sadě Lehečka ztratil v páté hře servis, dokázal ale manko brejku ihned srovnat. Stejně jako v případě Menšíka rozhodla zkrácená hra, v níž Lehečka uspěl 7:2.

Čeští tenisté hrají před domácími fanoušky po pěti letech. Kvůli válce mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy doprovází utkání zvýšená bezpečnostní opatření. Zápasy ve Vendryni, kde je kapacita haly 1300 fanoušků, jsou vyprodány.

To vyšlo na 1 s ⭐️! @jirilehecka napodobil Kubu Menšíka, a tak jdeme odpočívat s dvoubodovým vedením. SUPER! pic.twitter.com/ldbvvnsg9g — Jsme český tenis (@jsmeceskytenis) February 3, 2024

Vítězný tým postoupí do skupinové fáze Davisova poháru, která se uskuteční od 10. do 15. září. Vyřazovací část se odehraje v listopadu. Poražený celek bude hrát baráž o udržení v elitní skupině.

Kvalifikace tenisového Davisova poháru ve Vendryni (Frýdecko-Místecko): Česko - Izrael 2:0

Menšík - Oliel 6:1, 7:6 (7:4), Lehečka - Cukierman 6:1, 7:6 (7:2).