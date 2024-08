Krejčíková porazila Španělku Bassolsovou i přes potíže. ‚Vypadla jsem ze zápasového rytmu,‘ myslí si

Jak se vám hrálo? I přestože jste hrála proti soupeřce kvalifikace, tak první set nebyl plný legrace.

Očekávala jsem těžký zápas, na betonu jsem dlouho nehrála. A poslední dobou jsem více trénovala, takže jsem vypadla ze zápasového rytmu. Bassolsová zde vyhrála tři zápasy a věděla, do čeho jde. Jsem ráda, že jsem to zvládla uhrát i přes potíže a vyhrála jsem.

Jak jste se cítila po duelech na olympiádě a teď po změně v New Yorku?

Já se cítila dobře.

Jak moc vás těší to, že se vám daří v klíčových momentech? Podobně jako mnoho jiných tenistek zapínáte jiný režim v těch důležitých chvílích.

Doufala jsem, že to mám zapnuté celý zápas, chci hrát nejlépe, jak to jde. A přesně tyhle momenty dokážu uhrát na svojí stranu, to pak dělá výhry a prohry.

Překvapilo mě, že když hrajete na kurtech, které sousedí s jinými dvorci, tak jsou velmi nahlas hlášení z jiných zápasů. Ruší vás to?

Ruší to a je to nepříjemné. Je tam hodně pohybu, člověk slyší auta, hlášení, servisy. Je důležité se soustředit na sebe a svůj zápas. Někdy člověk slyší hlášení o autu, ale přitom to není na jeho kurtu.