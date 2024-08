Lehečka je po zranění zpět a na US Open postoupil do druhého kola. Fucsovics ve čtvrté sadě skrečoval

Tenista Jiří Lehečka vstoupil úspěšně do posledního grandslamu sezony US Open. Nad Maďarem Fucsovicsem vedl 2:1 na sety a 3:0 ve čtvrté sadě, když jeho soupeř utkání skrečoval. Český reprezentant se tak poprvé v kariéře probojoval v New Yorku do druhého kola. New York 12:31 27. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenista Jiří Lehečka | Foto: Mike Lawrence

„Postoupit do druhého kola grandslamu je vždy skvělé, jsem rád, že jsem to prolomil. Když jsem tady hrál, tak jsem se většinou trápil. O to cennější je pro mě fakt, že jsem se dostal do zápasu,“ pochvaloval si po utkání Jiří Lehečka, který kvůli únavové zlomenině bederního obratle musel velkou část aktuální sezony vynechat.

„První dva měsíce jsem nedělal vůbec nic. Cítil jsem se dobře a doktorům Kolářovi a Krejčímu jsem říkal, že mě nic nebolí a ať mě nechají hrát. Ale zatrhli to, zlomenina potřebuje klid a žádnou zátěž. Za dva měsíce jsem se byl třikrát projet na rotopedu,“ vyprávěl v New Yorku český reprezentant, který nehrál ostrý zápas od květnového turnaje v Madridu a před US open stihl jen podnik v Cincinati.

Možná i kvůli nedostatku herní praxe nevstoupil do utkání s Fucsovicsem ideálně.

„Můj výkon byl špatný a budu na tom muset zapracovat. Potvrzuje mi to, že špatný první set neznamená žádnou tragédii a mám čas se do zápasu vrátit,“ těšilo Jiřího Lehečku, že navzdory mdlému vstupu do utkání mohl nakonec slavit vítězství a účast v druhém kole.

Dařilo se i úřadující wimbledonské šampionce Barboře Krejčíkové, která ve dvou setech porazila Španělku Marinu Bussolsovou. Naopak Kateřina Siniaková po prohře s Američankou Madison Keysovou v singlu končí.

Do posledního grandslamu tenisové sezony v úterý zasáhne dalších sedm Čechů - Karolína Plíšková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Jakub Menšík, Linda Nosková, Tomáš Macháč a Brenda Fruhvirtová.