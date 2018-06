Střídání velikánů. Federer a Nadal si dělí tenisový trůn, ale na turnajích se míjejí

Jako sportovní fanoušek se mohl zaradovat, když „jeho“ Švýcarsko senzačně remizovalo na fotbalovém šampionátu s Brazílií. Ale sám ze svých výkonů mohl mít také dobrý pocit. Roger Federer si díky nim zapisuje další rekord, je v necelých sedmatřiceti letech nejstarší jedničkou světového žebříčku. Praha 14:24 18. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roger Federer a Rafael Nadal | Foto: David W Cerny | Zdroj: agentura Reuters

Podobně šťastný jako teď ve Stuttgartu mohl být Roger Federer v této sezoně už několikrát. Španěla Rafaela Nadala střídá na trůnu už potřetí. A ještě párkrát si mohou oba borci pořadí prohodit.

Pro Švýcara je pozice na trůnu zřejmě významnější. Čím déle na ní usedá, teď je mu 36 let a 314 dní, tím složitěji se bude jeho nástupcům rekord „být nejstarší světovou jedničkou historie“ překonávat.

„Takhle o tom nepřemýšlím. Pocitově je samozřejmě lepší být jedničkou než dvojkou nebo pětkou. Ale nejdůležitější je, když můžu hrát na všech akcích, kde chci, a cítit, že můžu být úspěšný,“ říkává na téma světové jedničky nedávno dvaatřicetiletý Rafael Nadal.

Jeho prioritami jsou a budou hlavně antukové turnaje, největší respekt má dlouhodobě k travnaté části sezony, kde zase dominuje Roger Federer.

Je pravděpodobné, že budou oba nadále své nejoblíbenější povrchy ve svém kalendáři upřednostňovat, a pak se mohou také stále častěji míjet na velkých akcích.

Důkazem je tato první polovina roku. Švýcar vynechal turnaje na antuce včetně Roland Garros, Španěl po grandslamu v Austrálii zase kvůli zranění jinde než na antuce nehrál.

„Tenis je strašně náročný a Federer ani Nadal prostě nejsou roboti, aby vydrželi být pořád celý rok zdraví. Roger už má svůj věk, ale je to škoda. Grandslamy jsou od toho, aby si to spolu nejlepší hráči rozdávali. Ale jestli chce hrát Roger další dva tři roky, tak ví, co dělá,“ říká český tenista Adam Pavlásek.

Vždyť i kvůli přestávkám mohou fanoušci stále vidět ty nejlepší v nejlepší formě, což je i argument Rogera Federera. Ten je teď nejstarší jedničkou i hráčem elitní stovky zároveň a další mety ještě může překonávat. Ke 109 turnajovým titulům Jimmyho Connorse mu jich schází 11, je to jeden z mála významnějších rekordů, který ještě Švýcar nedrží.

ATP dvouhra (muži) | 25. týden 2018 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Roger Federer Švýcarsko 18 8920 2. Rafael Nadal Španělsko 14 8770 3. Alexander Zverev Německo 22 5965 4. Juan Martín Del Potro Argentina 19 5080 5. Grigor Dimitrov Bulharsko 22 4870 6. Marin Čilić Chorvatsko 18 4860 7. Dominic Thiem Rakousko 26 3835 8. Kevin Anderson Jihoafrická republika 21 3635 9. David Goffin Belgie 24 3110 10. John Isner USA 25 3070