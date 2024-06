Sen se stal skutečností. Na tu atmosféru nezapomenu, říká po vyhraném Roland Garros Valentová

Česká tenistka Tereza Valentová zvládla finále juniorského turnaje proti své krajance a spoluhráčce z pražské Sparty Lauře Samson ve dvou setech (6:3, 7:6). Pro 17letou hráčku jde o první titul na juniorském grandslamu. V roce 2023 mu byl blízko na US Open, ve finále však podlehla Američance Katherine Huiové. Paříž 20:30 8. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Valentová s trofejí pro vítězku juniorského turnaje Roland Garros | Zdroj: Profimedia

Terezo, obrovská gratulace. Jaké jsou vaše dojmy, když máte ten větší pohár a vyhrála jste finále?

Je to neskutečné, cítím se hrozně dobře. Když jsem proměnila ten mečbol, tak jsme začala brečet, ani nevím proč, asi to ze mě celé spadlo. Sen se stal skutečností tak trochu. Měla jsem sen, že jsme hrála a měla jsem přesně tu lavičku, kterou jsem měla. V tom snu to byl těžký zápas a nakonec jsem vyhrála a lehla jsem si na antuku. A pak jsem si na ni fakt lehla, takže opravdu jako by se sen stal skutečností.

Jsem hrozně ráda, ty pocity jsou neskutečné. Je snem každého vyhrát grandslam, ať už juniorský, nebo normální. Tohle je další krok pro to se zlepšovat. Ještě jsem radši neotevřela mobil. Chtěla jsem něco vyfotit v šatně a zasekl se mi.

Takže hodně zpráv?

Nevím, asi jo, prostě mi nešel foťák. Musela jsem si půjčit mobil od mamky.

Když jste měla sen, tak jste asi spala dobře. Spousta hráčů říká, že v závěru turnaje vůbec nemůže spát.

Byla jsem na to stoprocentně soustředěná, pořád jsem o tom přemýšlela, snažila jsem se to vizualizovat a pak se mi to promítlo v tom snu. Takže si myslím, že jsem o tom přemýšlela trochu moc, ale to nevadí. Spalo se mi dobře. V tom snu jsem věděla, že je to sen, ale myslela jsem si, že se to stane. Prostě je to super.

Vy už jste hrála finále v New Yorku na US Open, kde to nedopadlo podle nejlepšího scénáře. Pomohla vám teď tahle zkušenost?

Určitě, zkušenosti se hodí vždycky. Z každého zápasu si něco vezmete a pak to můžete promítnout v tom dalším. Škoda toho US Open, ráda bych ho vyhrála, ale bohužel. Dala jsem do toho sto procent a holka v ten daný moment hrála líp. Teď jsem ale za to o to víc ráda, že jsem to dokázala.

V čem to bylo těžké hrát proti Lauře Samson, kterou znáte dobře?

Je to těžké hlavně pro hlavu. Jsme ze stejného klubu, trénujeme spolu, takže je to těžké z té psychické stránky. Ale myslím, že jsem si s tím poradila dobře a nastavila se na ten zápas. Byl to výborný zápas. Byly to nervy a ta atmosféra byla něco neskutečného, na to nezapomenu.

Bylo to jako na normálním stadionu, byl to fakt velký kurt. Pak tam bylo už plno, mi přišlo, a chvíli povzbuzovali zase ji, když stahovala. Bylo těžké se s tím vypořádat, ale myslím, že jsem na to nebrala takový ohled. Soustředila jsem se sama na sebe a na každý balon a jsem ráda, že to dobře dopadlo.

On to byl celkově krásný zápas, reklama na český tenis by se možná dalo říct, nakonec jste ty diváky hodně strhly.

Myslím, že jsme to udělaly hezké. Určitě pro Česko neskutečný úspěch. Poprvé tady někdo zmiňoval, že jsme ze stejného klubu. Nikdo nechtěl prohrát, ani ona se mnou nechtěla prohrát. Jsem strašně ráda, že jsem to zvládla.

Hodilo se vám, že jste byla asi o 3 hodiny a 22 minut méně na kurtu, jak jste hrála dobře ty předchozí zápasy? Cítila jste, že je to vaše výhoda?

Já věděla, že se tu Laura nadřela s těmi soupeřkami. Určitě každá maličká výhoda se do zápasu počítá a věděla jsem, že čím delší ten zápas bude, tím spíš budu mít výhodu. Určitě jsem ho delší nechtěla, chtěla jsem to smáznout rychle. Ale nakonec se to podařilo tak, jak se to podařilo. Podle mě nebylo moc vidět, že měla o tři hodiny víc, ale každá výhoda se někde musí promítnout.