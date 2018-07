Tenista Jiří Veselý už další senzační výsledek ve Wimbledonu nepřidá. Po výhrách nad nasazenými hráči podlehl v osmifinále turnaje světové jedničce Rafaelu Nadalovi. Přes veškerou snahu velkému favoritovi nedokázal sebrat ani jeden set, ale i tak si bude utkání proti slavnému Španělovi hodně dlouho pamatovat. I proto, že k němu nastoupil den před 25. narozeninami. Londýn 12:56 10. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Veselý v osmifinálovém zápase proti Rafaelu Nadalovi. | Foto: Tony O'Brien | Zdroj: Reuters

Zřejmě nejznámější dvorec světa, slavný soupeř, v hledišti spousta celebrit i blízkých. Chtělo by se říct, že jen sotva může tenista oslavit významné jubileum ve stylovějším prostředí. K dokonalosti chybělo asi už jen to, aby v pondělí pětadvacetiletý Jiří Veselý utkání s Rafaelem Nadalem vyhrál.

Doufám, že se na centrkurt v budoucnu ještě vrátím, říká Veselý po osmifinálové porážce s Nadalem

„Bylo to pro mě zážitek a takový dárek, hrát na centrkurtu s Rafou. Kdyby to bylo v prvním kole, tak by to člověk tolik neocenil jako teď ve druhém týdnu, takže spokojenost,“ vyprávěl Jiří Veselý po výjimečném utkání.

Za čtvrtstoletí svého života stihl vyhrát grandslamovou juniorku, před lety porazil na velkém antukovém turnaji v Monte Carlu světovou jedničku té doby Srba Novaka Djokoviće, ale zahrát si proti nejlepšímu hráči současnosti a navíc ve druhém týdnu grandslamu, to ještě nezažil.

„Bylo to zážitek. Samozřejmě jsem smutný, ale nebudu si tou porážkou kazit zážitek z centrkurtu a doufám, že se na něj v budoucnu ještě vrátím. A kdyby to bylo o kolo dál, tak by to bylo ještě lepší. Myslím, že ten výkon nebyl v úvodu takový, jaký bych si přál, ale pro Rafu, který tam hraje každý zápas, už je to taková rutina a pro mě je to bohužel něco mimořádného,“ řekl jediný český účastník mužské dvouhry letošního ročníku a poražený osmifinalista turnaje Jiří Veselý.