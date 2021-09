Sehnali jsme skvělou účast, už o nás vědí, těší Peteru. Špičkový tenis se do Ostravy vrátí i příští rok

Nejlepší ženský světový tenis by se měl i příští rok vrátit do Ostravy. Po uplynulém podniku WTA, který navštívilo kolem dvaceti tisíc fanoušků, pomýšlejí organizátoři znovu na to, aby byli součástí programu významných turnajů kategorie 500.

Ostrava 14:41 28. září 2021