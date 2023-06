Když mi nevyšel servis, tak to Iga hned potrestala, říká Muchová po prohraném finále

Karolína Muchová opouští Roland Garros jako poražená finalistka. Světové jedničce Polce Ize Światekové podlehla po velkém boji po setech 2:6, 7:5 a 4:6. Česká tenistka si v Paříži pestrou hrou získala přízeň tisícovek fanoušků, tleskaly jí také legendy při přebírání trofejí včetně sedminásobné šampionky antukového grandslamu Američanky Chris Evertové. Krátce po finále poskytla rozhovor Radiožurnálu Sport. Paříž 21:25 10. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Karolína Muchová (první zprava) grandslamový titul nezískala. Ve finále podlehla světové jedničce Światekové | Foto: Clodagh Kilcoyne | Zdroj: Reuters

Karolíno, gratuluji k celému turnaji. Zažila jste aplaus celého stadionu, jaké to bylo?

Děkuji. Bylo to neskutečné hned po tom, co vyhlásili moje jméno a šla jsem si pro trofej. Měla jsem husí kůži a byl to hezký pocit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si tenistkuu Karolínu Muchovou po prohraném finále na Roland Garros

Soupeřka byla ohromně silná na returnu, jaký byl zápas podle vás?

Je to světová jednička a podle mě nejlepší hráčka na antuce. Ve třetím setu jsem jí hned brejkla a cítila šanci, ale když mi nevyšly servisy, tak to hned potrestala. Rozhodovalo se to v pár míčkách, ale já těch pár šancí nevyužila a ona je využila skvěle.

Jak moc bolel fyzicky celý turnaj?

Po těch čtrnácti dnech jsem se stala kondičním trenérem Jardy Blažka, protože on jako kondiční kouč musel před každým zápasem běžet k Eiffelově věži. Nakonec běžel sedmkrát, což jsme asi nečekali. Po semifinále už jsem dost cítila tělo, protože jsem tady odehrála dlouhé a těžké zápasy. Chtěla jsem ze sebe ještě vymáčknout všechno, co tam zbylo. To se stalo, protože jsem tam nechala vše.