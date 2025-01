Zatím zkoušíme, co snese na lehkém tréninku, říká kouč Dostál o zranění biatlonistky Davidové

Problémy se zády netrápí jen biatlonistku Markétu Davidovou, ale také obhájkyni celkového prvenství ve Světovém poháru Lisu Vittozziovou. Devětadvacetiletá mistryně světa kvůli nim dokonce tuto sezonu úplně vypustí. To česká reprezentantka Davidová pokračuje v konzervativní léčbě vyhřezlé ploténky. Těžko ale říct, jestli se její návrat na sníh blíží. Oberhof 12:20 9. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová v cíli (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Od období před Vánoci udělala velký pokrok, ale určitě to ještě není vhodné na stoprocentní trénink. Takže těžko říct, co bude,“ přiznává český trenér Lukáš Dostál. České biatlonistky ve čtvrtek čeká na Světovém poháru v Oberhofu sprint na úvod druhé třetiny sezony.

To hlavní hvězda reprezentace zatím stále denně jezdí za doktory a fyzioterapeuty, konzervativní léčba vyhřezlé ploténky každopádně zabrala – Markéta Davidová už může bezbolestně chodit a pomalu zkouší, co jí tělo dovolí.

„Začíná lehce trénovat. Spíš jsou to tréninky regeneračního typu, než že by to byl plnohodnotný trénink. Snaží se pracovat s malorážkou, ale není to pořád ono. Spíš zkoušíme, co může a nemůže,“ popisuje kouč Dostál.

Nejistý návrat

Poslední ostrý závod Davidová absolvovala 14. prosince v Hochfilzenu, po určení diagnózy pak vynechala závěrečný podnik loňského roku ve Francii, chybí i teď tady v Oberhofu.

Další víkend se pak bude závodit v Ruhpoldingu a generálkou na únorové mistrovství světa bude zastávka Světového poháru v Anterselvě. Jestli na ně vyrazí s reprezentací už i osmadvacetiletá mistryně světa, to nicméně nikdo zatím neví a ani nechce odhadovat.

„Je to těžké. Ruhpolding asi nepojede, ale nevíme. Nyní můžeme maximálně doufat, že se to bude lepšit,“ říká biatlonový kouč Dostál, který odpoledne bude ze střelnice pozorně sledovat, jak se bude jeho svěřenkyním bez Davidové po vánoční pauze dařit. Přímý přenos sprintu na Radiožurnálu Sport startuje stejně jako závod ve 14.20.