V Novém Městě pokračuje boj s počasím. Na tratích se bude pracovat až do rána, říká organizátor

Biatlonové mistrovství světa začne v Novém Městě na Moravě ve středu 7. února a hlavním tématem je v těchto dnech počasí. Kvůli silnému větru nemohli závodníci v pondělí trénovat, vysoké teploty zase způsobují odtávání sněhu. Jak s tím organizátoři zápasí, zjišťoval ve Vysočina Aréně reportér Radiožurnálu Sport Jan Suchan. Seriál Radiožurnálu Sport Nové Město na Moravě 13:10 6. února 2024

Sněhu se do zásobníků ve Vysočina Aréně vejde přes léto až kolem 60 tisíc kubíků. I když je ho stále dostatek na celý šampionát, tak přece jen ubývá, protože je potřeba ho navážet na trať.

„Není to optimální. Je to už třetí čtvrtý den pořád stejné – déšť a teplý vítr. A teď už ani nepřimrzne. Ztratili jsme minimálně čtyřicet centimetrů na výšku a odtává to i z bočních stran, takže musíme navážet hodně sněhu,“ říká ředitel závodů Vlastimil Jakeš.

„Je to zoufalost. Máme v depu tolik sněhu, že bychom udělali ještě jeden Světový pohár, ale spíš je to o tom, že jsem si nemyslel, že dva dny před závody budu řešit takové problémy. Netušil jsem, že se tohle stane. Úseky, které se musí znovu spravit, to je spíš k pláči. Je to nekonečný boj,“ říká rolbař Tomáš Procházka.

S rolbou v Novém Městě na Moravě jezdí už sedmým rokem. V pondělí 5. února seděl v rolbě od půl deváté ráno.

„Nejdřív jsem spravoval trestné kolo, pak střelnici a teď jsme se pustili do dalšího. Předpokládám, že budu za volantem sedět celou noc. Zavelel jsem, že jedeme až do rána, tak doufám, že s tím všichni počítají,“ přiznal rolbař.

Smíšená štafeta

Ženský sprint

Mužský sprint

Ženský stíhací závod Mužský stíhací závod

Ženský vytrvalostní závod

Mužský vytrvalostní závod

Závod smíšených dvojic

Ženská štafeta Mužská štafeta

Ženský závod s hromadným startem Mužský závod s hromadným startem