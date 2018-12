Norka Roiselandová v Novém Městě vyhrála i stíhačku, v cílové rovince udolala Wiererovou

Lucie Charvátová podruhé při podniku Světového poháru v Novém městě bodovala. Po dvou střeleckých položkách vleže se se posunula do poloviny třetí desítky, ale pak se projevila její slabina ve stojkách.

Další čtyři trestné okruhy odsunuly Charvátovou až na 34. místo v cíli. Další Češky na tom ale byly ještě hůř. Eva Puskarčíková s pěti chybami uzavřela pátou desítku, Veronika Vítková závod po nepovedené třetí střelbě a pomalém běhu vzdala. Nedělní závod s hromadným startem tak bude bez domácích reprezentantek.

O vítězství se bojovalo více než tři minuty před Charvátovou a v klíčový okamžik sehrálo důležitou roli i počasí. Na čtvrtou střelbu přijely jako první Italka Dorothea Wiererová a Švédka Hanna Öbergová, obě ale zdržel silný poryv větru.

Marte Olsbuová Röiselandová sice měla dvacetisekundový odstup, ale vítr ji nezastavil. Všechny tři biatlonistky na poslední položce jednou chybovali, jenže zatímco Italka se Švédkou strávili u stavu 43 a 49 sekund, Norská vítězka sprintu pouze 20.

V posledním kole jely o vítězství Dorothea Wiererová a Marte Olsbuová Röiselandová, spolu přijely až do cílové rovinky, kde byla o dvě desetiny rychlejší Norka. Druhá Italka aspoň navýšila vedení ve Světovém poháru před Slovenkou Fialkovou, která dojela sedmnáctá.

Do Vysočina Arény dorazilo na třetí den programu Světového poháru 30 tisíc diváků. Sledovali další dvě norská vítězství. V neděli se pojedou oba závody s hromadným startem.

Ženy - stíhací závod (10 km):

1. Röiselandová (Nor.) 29:53,5 (2), 2. Wiererová (It.) -0,2 (1), 3. Öbergová (Švéd.) -4,7 (1), 4. Vittozziová (It.) -53,9 (1), 5. Dahlmeierová -54,2 (2), 6. Hinzová (obě Něm.) -55,8 (0), 7. Valj Semerenková (Ukr.) -1:03,3 (1), 8. Chevalierová (Fr.) -1:13,5 (2), 9. Kuzminová (SR) -1:32,5 (6), 10. Häckiová (Švýc.) -1:36,5 (5), ...34. Charvátová -3:13,0 (5), 50. Puskarčíková -5:15,5 (5), Vítková (všechny ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 26 závodů): 1. Wiererová 338, 2. P. Fialková (SR) 291, 3. Vittozziová 268, 4. Mäkäräinenová (Fin.) 250, 5. Hojniszová (Pol.) 213, 6. Röiselandová 209, ...38. Vítková 69, 41. Davidová 57, 46. Puskarčíková 52, 59. Charvátová 19, 66. Jislová (ČR) 10.