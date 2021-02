Nové Město přivítá další biatlonové závody. ‚Patříme mezi top organizátory,’ pochvaluje si Hamza

Biatlon a Nové Město na Moravě, to je v posledních letech docela populární kombinace. A ani v příštích čtyřech letech se na tom nic nezmění. Vedení Mezinárodní biatlonové unie IBU během aktuálního šampionátu v Pokljuce svěřilo českým organizátorům pořadatelství elitní série závodů až do roku 2026. Nové Město na Moravě 22:23 12. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci dokážou v Novém Městě na Moravě závodníkům připravit neopakovatelnou atmosféru | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Pokud v příštích letech pandemie koronaviru ustoupí, čeští biatlonoví fanoušci se mají na co těšit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká šéf českého biatlonu Jiří Hamza na pořadatelství dalších tří závodů Světového poháru

„Zrovna včera mi francouzský trenér říkal, že Nové Město je nejlepší areál, který ve svěťáku je,“ říká česká reprezentantka Lucie Charvátová.

Atmosféra v Novém Městě na Moravě není nic pro lidi s fobií z přeplněných prostor, ale právě ty davy diváků se většinou staraly o báječnou atmosféru.

Lidé z vedení Mezinárodní biatlonové federace si to pamatují i teď v době, kdy si o něčem takovém můžeme nechat jen zdát, a i s nadějí, že snad jednou ticho na střelnicích zase nahradí ten hluk, zařadili Nové Město do kalendáře příštích sezon.

„Čtyři závody Světového poháru v příštích čtyřech letech a to včetně mistrovství světa, to má jen dalších pět center a myslím, že patříme mezi top organizátory a to je super. Je to i motivace pro naše závodníky, že vidí, že i my bafuňáři se snažíme dělat pro ten sport to nejlepší,“ pochvaluje si prezident Českého biatlonu a místopředseda IBU Jiří Hamza.

Finále není pravděpodobné

Na Vysočině se biatlonová elita představí hned dvakrát po sobě i v téhle sezoně, samozřejmě před prázdnými tribunami.

Vzhledem k tomu, že pořadatelé v Oslu nemůžou kvůli protikoronavirovým opatřením uspořádat ve druhé polovině března finále Světového poháru, nabízelo se přesunout i tyhle závody do Nového Města, ale to se podle Jiřího Hamzy nestane.

„Já si myslím, že to je nejméně pravděpodobná varianta. Mám super zprávu, že jsme obdrželi výjimku na karanténní opatření pro závodníky a můžeme definitivně potvrdit, že závody budou v Novém Městě, ale myslím, že by se jelo tady jelo tři týdny za sebou, to je nepravděpodobné,“ dodává Hamza.