‚Zatím ťukám, že je to super.‘ Davidová chválí servis lyží, ke změně pomohl i návrat starých techniků

Markétu Davidovou čeká vynucená zdravotní pauza, místo závodů absolvuje vyšetření bolavých zad. Přitom v průběžném hodnocení Světového poháru ji najdeme na čtvrtém místě. Stojí za tím zlepšená střelba i výborné běžecké výkony, ke kterým přispívá taky český servisní tým, před touto sezonou částečně obměněný. Hochfilzen (Rakousko) 20:55 16. prosince 2024

„Musím říct, že mě nepodržely lyže.“ V minulém ročníku zaznívala podobná slova od českých biatlonistů opakovaně. Ani Markéta Davidová s prací servismanů spokojená nebyla, přestože to většinou nedávala najevo veřejně.

„Bylo znát, že jsem byla tuhá, ale lyže mi jely. Zatím ťukám, že je to super,“ nechala se ale rodačka z Jablonce nad Nisou slyšet v letošním ročníku.

Před letošní sezonou se totiž do týmu biatlonistů vrátil servisní technik Šimon Kubina. Ten poslední čtyři roky působil u finského a poté u německého týmu. S dalším servismanem s mnohaletou zkušeností Milanem Faltusem se k týmu české reprezentace vrátili a možná i díky jejich práci se závodníci cítí líp.

Celkem má český tým pět servismanů | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Určitě, nedávno jsem mu říkala, že všechny mé úspěchy byly v době, kdy byl Šimon v týmu. Jsem ráda, že se vrátil a že jsme navázali na to, kde jsme skončili,“ chválila Davidová servismana Kubinu.

„Byl jsem u týmu, když Markéta vyhrála mistrovství světa juniorů, IBU Cup a první závod Světového poháru. Jen když se stala mistryní světa, tak jsem u toho nebyl. Ale rozhodně to není mnou. Myslím, že kluci minulé roky taky odváděli dobrou práci, my jen pracujeme systematicky a najednou to generuje dobré výsledky,“ říká Kubina.

Delší lyže

Jedna velká změna ale i s přispěním Šimona Kubiny u Markéty Davidové proběhla. Česká biatlonová jednička teď běhá na lyžích dlouhých 186 centimetrů - tedy o pět centimetrů více, než dosud.



„Někteří biatlonisté mají styl, kdy se po lyžích více kloužou, někteří se na lyžích zaměří na skluz. Markéty potenciál pro oba styly je mnohem lepší na delších lyžích,“ vysvětluje servisman Šimon Kubina.



Markéta Davidová zůstává i po Hochfilzenu na čtvrté příčce v hodnocení Světového poháru. Velký skok nahoru udělal Jonáš Mareček. pic.twitter.com/HCwgghshI8 — Český biatlon (@ceskybiatlon) December 16, 2024