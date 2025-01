Čtyři chyby při stíhacím závodě je moc. Snad se na štafety dám dohromady, říká biatlonista Hornig

Nejlepší český výsledek ve stíhacích závodech Světového poháru v biatlonu v Oberhofu zajel Vítězslav Hornig. V Německu vyrážel do závěrečného běžeckého okruhu jako třicátý, ale do cíle dojel na 23. místě. Dostal se i před Michala Krčmáře, který skončil sedmadvacátý. Na prvních třech místech byli Norové. Triumfoval Lagreid před Tarjejem Boe a jeho mladším bratrem Johannesem. Oberhof 8:47 12. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězslav Hornig v cíli stíhacího závodu v Oberhofu | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Jak jste spokojený s tím, že jste si polepšil o dvě příčky oproti sprintu?

Nejsem spokojený se střelbou. Čtyři chyby jsou moc. Po první položce jsem dostal informaci o korekci. Musím se na to podívat pak na tabletu, kde se stala chyba. S během jsem spokojený, v posledním kole jsem jel all in a chtěl to jet celé sprintem a předjet, co nejvíc lidí. Naštěstí to vyšlo.

Poslechněte si biatlonistu Vítězslava Horniga po stíhacím závodě

Měl jste možnost se za někým svézt a chvíli si odpočinout?

Během závodu jsem přemýšlel takticky, že na začátku sjezdu jsem se nehnal dopředu, ale spíš se schoval za ostatními. Když se trochu vyvezu, tak je to určitě výhodnější. V některých kolech jsem zase tahal já.

Jak se cítite před nedělními štafetami?

Hodně rozbitý. Snad se dám nějak dohromady.

Stíhačka kluků byla hodně zajímavá. Teď už se těšíme na štafety. pic.twitter.com/xx42tPRKNw — Český biatlon (@ceskybiatlon) January 11, 2025