Finsko překvapivě vyhrálo smíšenou štafetu dvojic. Hornig s Voborníkovou obsadili deváté místo

Biatlonisté Vítězslav Hornig a Tereza Voborníková skončili na Světovém poháru v Oberhofu devátí ve smíšené štafetě dvojic. Poprvé tuto disciplínu ve Světovém poháru vyhráli Finové Tero Seppälä a Suvi Minkkinenová, na které české duo i kvůli jedenácti dobíjením ztratilo minutu a 40 sekund. Aktualizujeme Oberhof 13:42 12. ledna 2025

Hornig s Voborníkovou dosáhli pro Česko na nadprůměrné umístění v této disciplíně. Nikdo z nich neodstřílel čistou položku, pokaždé minimálně jednou dobíjeli. Pro Horniga byla nejhorší položka vestoje na prvním úseku, kde spotřeboval všechny tři náhradní náboje a předal Voborníkové jako třináctý.

Jeho parťačka ale vrátila český tým do první desítky. Po druhém Hornigově úseku byli Češi dokonce sedmí, ale Voborníková zejména kvůli dvěma dobíjením vestoje dvě pozice ztratila.

„Tohle je strašně specifický závod. Na tu střelnici člověk přijíždí v úplně jiných tepech, nemá téměř čas se vydýchat a snaží se i střílet malinko rychleji, takže z toho pak pramení ty chyby. Do toho osmého místa by to pro nás byla paráda, chybělo dneska fakt málo,“ řekla Voborníková České televizi.

Na osmé Norsko, které muselo na čtyři trestná kola, ztratili Hornig s Voborníkovou 23,4 sekundy. Dopadli výrazně lépe než v prvním kole SP Hornig s Lucií Charvátovou, kteří skončili čtrnáctí.

Finští reprezentanti dobíjeli dohromady jen pětkrát a nechali o 5,8 sekundy za sebou Francouze Quentina Fillona Mailleta a Paulu Botetovou. Třetí skončili Němci Justus Strelow a Selina Grotianová.

Ve 14.30 odstartují čtyřčlenné smíšené štafety, do kterých český tým nasadil sestavu Michal Krčmář, Adam Václavík, Jessica Jislová a Kristýna Otcovská.

Výsledky Světového poháru v biatlonu v Oberhofu (Německo): Smíšená štafeta dvojic: 1. Seppälä, Minkkinenová (Fin.) 39:17,1 (0 tr. okruhů+5 dobíjení), 2. Fillon Maillet, Botetová (Fr.) -5,8 (0+8), 3. Strelow, Grotianová (Něm.) -24,9 (0+11), 4. Hartweg, Basergaová (Švýc.) -46,4 (1+8), 5. Eder, Hauserová (Rak.) -52,1 (0+8), 6. Fak, Repincová (Slovin.) -55,3 (0+9), ...9. Hornig, Voborníková (ČR) -1:40,0 (0+11).

14:30 smíšená štafeta.