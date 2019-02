Srovnání s Koukalovou se brání. ‚Jsem teprve na začátku,‘ říká Markéta Davidová

Běžkaři si prý z biatlonistů často dělají legraci, že jsou to „myslivci“. V rozhovoru s Lucií Výbornou se tomu směje mladá biatlonistka Markéta Davidová. Ta má za sebou lednový týden snů na závodech v Anterselvě: zlato a stříbro a také parádní průlom do kategorie dospělých závodnic. Praha 16:46 20. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová | Foto: Kristýna Hladíková | Zdroj: Český rozhlas

Pochází ze sportovní rodiny. A navíc je, jak říká, „holka z hor“. „Ještě než jsem chodila, tak jsem jezdila na běžkách,“ vzpomíná, co ji nasměrovalo k biatlonu. „Mám fotku z dětské Jizerské padesátky, na které jsem strašně brečela a nechtěla jsem to dojet. To jsem byla ještě ve školce,“ směje se.

Nebylo to ale prý naposledy, kdy se jí na běžkách chtělo brečet. „Například minulý rok při stíhačce ve Francii. Strašně špatně jsem střílela a v posledním kole mě skoro všichni dojeli okolo. To už bylo trochu na slzičku.“

Sama sebe považuje za výrazně lepší běžkyni než střelkyni. „Střelba je u mě zatím hodně zbrklá,“ přiznává. „Ještě na tom musím zapracovat, chce to čas.“

‚Jsem na začátku‘

Před rokem ve studiu naproti Lucii Výborné seděla Gabriela Koukalová, která se svěřovala s tím, jak v biatlonu trpěla – a nikdo ji prý při tom nepodržel. „Gábinu jsem v týmu nezažila. Ale myslím, že je normální, že ne všichni si sednou,“ uvažuje Markéta Davidová.

Ona sama na sebe tlak necítí. A přestože se o ní začíná psát jako o vycházející hvězdě biatlonu, nepřipouští si ho. „Nemyslím si, že je vhodné mě srovnávat s Gábinou. Ona toho dokázala opravdu hodně, já jsem ještě na začátku.“

Olympiáda… a pak konec?

A jaké jsou její další biatlonové plány? Trénovat, zúčastnit se příští zimní olympiády – a pak s biatlonem skončit. „Člověk by neměl nikdy říkat nikdy, takže uvidíme. Třeba se to změní a budu závodit ještě 20 let. Ale těším se i na život bez biatlonu, na práci, na zvířata…“

Právě na práci se zvířaty, konkrétně na rehabilitační práci se zvířaty (jako je třeba canisterapie), se momentálně připravuje na vysoké škole. „Biatlon mě baví a chci se mu věnovat na 110 %. Zároveň ale myslím, že jsou na světě i důležitější věci než biatlon,“ říká 22letá sportovkyně.