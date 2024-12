Náročná trať, kde je těžké udržet balanc. Aspoň, že nepršelo, hodnotí podmínky ve sprintu Voborníková

Nejlepší český výsledek ve sprintech Světového poháru ve Francii zaznamenala Lucie Charvátová. Bronzová medailistka z této disciplíny na světovém šampionátu 2020 v Anterselvě totiž skončila v Le Grand Bornand po dvou netrefených terčích na devatenáctém místě. Spolu s devětadvacátou Terezou Voborníkovou vybojovala postup do sobotního stíhacího závodu. Obě se v rozhovoru pro Radiožurnál Sport shodly na tom, že se závodilo na náročné trati. Le Grand Bornand (Francie) 19:26 20. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Tereza Voborníková při závodě ve sprintu ve francouzské Annecy | Foto: Marek Ambrož | Zdroj: Český biatlon

Lucie, usmíváte se, takže jste s výkonem ve sprintu spokojená?

Samozřejmě v porovnání s minulým týdnem je to o dost lepší. Střelba byla obstojná, i když to mohlo být minimálně o jednu ránu lepší. Každopádně je to posun.

Tušíte, kam šly rány, které letěly mimo terč?

Předpokládám, že střelba vleže byla stržená někam na čtyři hodiny. Vestoje to byla nedojetá rána nahoře na dvanáct hodin. Tuším, co jsem udělala špatně.

Pomohlo vám, že oproti včerejšímu závodu mužů, tentokrát na trati svítilo sluníčko?

Na trati to bylo velmi obtížně, protože jak zasvítilo sluníčko, tak se z toho stalo mýdlo. Je těžké na tom udržet balanc. Tyto podmínky ale relativně dobře zvládám i díky lyžím, které mě dnes podržely. Nemyslím si, že ta podmínka svědčí všem. Můžeme být rády za to, že neprší, ale nebylo to rozhodně nic lehkého, protože sníh sám o sobě není moc rychlý.

Na devětadvacátém místě závod dokončila Tereza Voborníková. Jak jste spokojená s výkonem?

Tak napůl. Je to průměrný výsledek. Je tady příjezd z kopce, takže i jedna chyba na střelnici je dost. Zároveň, aby člověk zaznamenal dvě nuly, tak potřebuje hodně štěstí. Na trati se mi první dvě kola jela docela dobře, ale pak mi ohromně došly síly. Mrzí mě, že jsem v posledním kole nebyla schopná ještě víc zabojovat.

Oproti sprintu v Kontiolahti a Hochfilzenu je to ale zlepšení. Jde to správným směrem a dostáváte se do správného rytmu i s ohledem na to, že vás před sezonou trápily drobné zdravotní problémy?

Kéž by drobné zdravotní potíže, ale ano. Snad si přes Vánoce odpočinu, dotrénuji to a snad mi pak nebude v posledních kolech docházet. Už je to čtvrtý týden závodů, takže i pro mě je to náročné. Po nemoci jsem se snažila tréninky dohnat a možná jsem to přehnala. Každopádně jsem spokojená, že je to lepší výsledek ve sprintu než v Hochfilzenu a že z toho je ještě postup do sobotní stíhačky. Doufám, že se dobře vyspím a ještě vylepším pozici.

Mělo by zase mrznout, takže bude závodní trať o něco lehčí?

Jak v noci sněžilo, tak se z toho stal led. Ve sjezdech to bylo ledovaté, takže pro nohy hodně náročné. Ve sjezdech si mají nohy odpočinout, ale takhle byly v daleko větším napětí. Moc jednoduché to nebylo, ale bojovaly s tím všechny holky. Zítra uvidíme. Jedou před námi kluci, takže uvidíme, v jakém stavu trať bude. Jinak je to velice pěkný závod za těchto podmínek.

Holky v oslabené sestavě zabojovaly! Lucie Charvátová si 19. místem vylepšila sezonní maximum a Tereza Voborníková přidala další body za 29. příčku. #ceskybiatlon pic.twitter.com/lNSuxN2tmg — Český biatlon (@ceskybiatlon) December 20, 2024