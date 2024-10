Běžec na lyžích Novák kvůli operaci přijde o start sezony, formu chce ladit na únorové mistrovství světa

Česká jednička mezi běžci na lyžích Michal Novák vynechá úvod sezony. Původně chtěl do Světového poháru vstoupit na konci listopadu ve Finsku, kde loni vybojoval životní výsledek, ale do závodů ho opět nepustí zdraví. V září totiž musel po povedené přípravě na operaci slepého střeva. Praha 17:45 23. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Novák | Foto: Bildbyran/ddp USA | Zdroj: Profimedia

„Nález byl hraniční, byl to nějaký jiný druh apendicitidy. Doktoři mi nabídli možnost zákroku, říkali, že úspěšnost bude vysoká a výpadek bych měl asi jen na dva týdny,“ mluví Michal Novák o tom, že se nejdřív rozhodl řešit problém konzervativní formou a léčil se antibiotiky.

Po dvou a půl týdnech, kdy zánět v těle zůstával, ale nakonec musel na chirurgický zákrok

„Pro mě to byla veliká rána. Přiletěl jsem z Francie ze závodů a druhý den mě vezla sanitka. Být běžný občan, tak mi to je jedno, ale já bohužel přijdu o část sezony,“ vysvětluje Novák, který se v minulé sezoně stal po deseti letech prvním českým běžcem na lyžích, který dosáhl na stupně vítězů ve Světovém poháru.

Vysoká očekávání

Ve finské Ruce skončil druhý za Norem Jenssenem v závodě s hromadným startem na 20 kilometrů volnou technikou, ale pak před Vánoci onemocněl a do formy ze začátku sezony se už nedostal.

Teď ale věří, že by to mohlo být naopak, pokud vše půjde podle plánu a bude už konkurenceschopný, tak na přelomu roku vyrazí na Tour de Ski a největší forma by pak měla přijít na přelomu února a března na světovém šampionátu v norském Trondheimu – a v to doufá i šéftrenér reprezentace Jan Franc.

„Největší očekávání máme od mistrovství světa, loni se nám podařilo vybojovat čtvrté místo a další výsledky. Všichni pokukujeme po umístění na pódiu, náš cíl nemůže být jiný,“ připomíná Franc druhé místo Nováka ze Světového poháru ve Finsku a také čtvrtou pozici z posledního mistrovství světa ve slovinské Planici v roce 2023, kde byl Novák těsně pod stupni vítězů ve sprintu klasickou technikou.

Aktuálně Michal Novák začíná s lehkým tréninkem a v polovině listopadu vyrazí do italského Livigna, kde už by se měl postavit na běžky.