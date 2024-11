Čerstvý sníh hodně zpomalil trať. Měl jsem vymyslet lepší taktiku, říká Krčmář po smíšené štafetě

Máte za sebou úvodní šestikilometrový úsek biatlonové sezony. Bylo to pro vás náročné?

Těžké to bylo v tom, že napadl čerstvý sníh a hodně se to zpomalilo. Ještě včera jsme se báli, že nevybereme první zatáčku, dnes jsem musel ještě před ní vstát a začít pracovat, jinak bych tam nedojel. Čerstvý sníh těch šest kilometrů hodně ztížil, ale bylo to fajn na rozzávodění. Člověk jede aspoň s někým v kontaktu a ne jenom sám na sebe.



Až do samého závěru jste byl v kontaktu s ostatními závodníky, jak jste si věřil na souboj o sedmé místo?

Věřil jsem si na něj, měl jsem i trošičku vymyšlenou taktiku, ale bohužel vzala za své hned, jak jsem vjel do čerstvého sněhu před cílovou rovinkou. Začaly se mi otáčet lyže, jel jsem o dost pomaleji, než bych jel ve vyjeté stopě, takže jsem se musel zařadit zpátky za Fina. Trošku mě mrzí, že finiš nebyl úplně férový, ale možná jsem to měl na trati vymyslet lépe.



Už to začíná vypadat jako zima.❄️ Dneska 8. místo a zítra jdeme znovu do boje. pic.twitter.com/8RWODzWR66 — Český biatlon (@ceskybiatlon) November 30, 2024

Po prvním úseku to vypadalo mnohem lépe, když Jessica Jislová předávala Markétě Davidové na pátém místě. Vy už jste dostával štafetu na deváté pozici, co vám během závodu běželo hlavou?

Vůbec nic. Jak jsme na tom, jakou máme ztrátu na přední pozice, jsem zjišťoval až pět minut před startem. Snažil jsem se soustředit sám na sebe. Ve štafetě je jedno, jestli budu startovat třetí, šestý, patnáctý, pokaždé budu chtít odvést stejnou práci. V tomto ohledu mě to nijak neovlivnilo, neřešil jsem to.

Na střelnici se vám dařilo, cítil jste se dobře?

Jsem hlavně rád, že se mi povedlo dobře vyhodnotit podmínky. Cvakal jsem tři proti větru, který se zvedl, vleže jsem musel asi třikrát odkládat pátou ránu, vůbec mi to nešlo spustit. Ve druhém kole jsme nejeli s Finem úplnou hranu, takže jsem věřil, že to bude dobré. Nepřijel jsem na položku vestoje na pokraji sil. Takže za střelnici jsem určitě rád a jedeme dál.