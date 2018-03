policejní prezident

31. 1. 2014 |Martin Karlík, Simona Bartošová |Zprávy z domova

Spor o to, kdo má být policejním prezidentem, by měl být vyřešen do středy příštího týdne. Po dnešní schůzce s odvolaným Martinem Červíčkem to řekl nový ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD. Se současným policejním šéfem Petrem Lessym se Chovanec setkal už včera, Lessy mu nabídl svou rezignaci.