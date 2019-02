Byla to pomsta, říká nevinně odsouzený Šnajdr. Postup zlínských policistů prověří prezidium

Policejní prezident Jan Švejdar nařídil kontrolu ve zlínské policii, která vyšetřovala případ Michala Šnajdra.



Ten byl odsouzen na deset let za únos Zuzany V. Po roce a dvou měsících ho soud pustil z vězení. Kriminalisté obvinili jiné pachatele. Na jejich stopu policii navedli Šnajdr a jeho advokát. Indicie našli přímo v policejním spise.



Do vězení Michal Šnajdr nastupoval v době, kdy jeho dcera onemocněla rakovinou.



Obvinili ho zlínští kriminalisté. Na vyšetřování se podílel také policista Jan Ovčáček. Tedy muž, proti kterému Šnajdr podle zjištění Radiožurnálu v minulosti svědčil kvůli údajnému vynášení policejních informací. Exkluzivně Praha/Zlín 6:00 27. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli případu justičního omylu prověří zlínskou policii kontrola (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Zlínskou policii čeká kontrola přímo z Policejního prezidia. Kvůli případu Michala Šnajdra, jehož soud loni pravomocně poslal za únos na deset let za mříže, ji nařídil policejní šéf Jan Švejdar. Nyní se totiž ukazuje, že Šnajdr je nevinný a případ mohl být od samotného počátku zmanipulovaný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž

K mužovu odsouzení vedla celá řada nepřímých důkazů, ty jsou ale při podrobnějším zkoumání lehce zpochybnitelné.

Tak třeba: policista, který se podílel na vyšetřování, měl se Šnajdrem osobní spory. V minulosti proti němu vypovídal. Nebo: proti Šnajdrovi svědčili dva muži, s jejichž ženami měl Šnajdr intimní poměr. A za třetí: žena byla zřejmě unesena v jiném autě, než původně označila policie.

Justiční omyl. Soud poslal muže na deset let za mříže, on zatím vypátral jiného pachatele Číst článek

„Hovořil jsem s tamním nadřízeným funkcionářem (zlínské policie, pozn. red.) a už tam je odbor vnitřní kontroly. Vše probíhá v součinnosti s generální inspekcí. Je potřeba se při prověřování zaměřit kromě té trestně právní roviny i na kontrolní činnost nadřízených funkcionářů těch policistů. Pokud se případ stal takhle, je to věc, která na policii vrhá velmi nepříjemné světlo a to já prostě nestrpím,“ řekl Radiožurnálu policejní prezident Švejdar.

Michala Šnajdra ve středu čeká ve Zlíně soud, který bude rozhodovat o jeho návrhu na obnovu procesu a mohl by vést k jeho definitivnímu očištění. Cesta k němu ale byla dlouhá.

Svědčil proti policistovi

Zlínská policie Šnajdra obvinila krátce po únosu, který se měl odehrát v roce 2014. Unesena a surově zbitá měla být dcera místního movitého podnikatele Zuzana V.

Zásadní roli při pátrání sehrál policista Jan Ovčáček. Ten sice neměl na starosti samotné vyšetřování (to vedl policista, který s ním seděl v kanceláři), ale Ovčáček kolegovi do spisu dával informace a poznatky k únosu. Takzvané úřední záznamy. A byl to právě Ovčáček, kdo jako první označil Šnajdra za možného pachatele.

Policejní prezident Jan Švejdar | Zdroj: Policie České republiky

Jenže jak zjistil Radiožurnál, Šnajdr proti Janu Ovčáčkovi v minulosti svědčil. Podle něj policista na zakázku svého bratra Tomáše „lustroval“ podnikatele za peníze. Jinak řečeno, vytahoval informace z policejních databází. A to prý opakovaně.

„Na GIBS jsem sdělil, co jsem slyšel od svého tehdejšího kamaráda Daniela Šprni. Ten mi ukázal materiály, lustrace nějakých osob, kdy byli tito lidé lustrováni ve smyslu finanční situace, jestli jsou ozbrojeni, a paragrafy, za co byli nebo nebyli souzeni. Mělo to takovou policejní hlavičku,“ vzpomíná Šnajdr na to, co tehdy vypovídal na Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Radiožurnál nabízel Janu Ovčáčkovi osobní rozhovor, ten ale nakonec plánovanou schůzku pár hodin před jejím termínem zrušil. „Nechci o tom nějak mluvit, to je tak zkreslený a tak vymyšlený, nemám vůbec o nic zájem,“ odbyl další dotazy.

Lustrovali mě, říká podnikatel

Radiožurnál jeden konkrétní případ zdokumentoval. Bratr policisty Jana Ovčáčka, obchodník Tomáš, jednal na přelomu let 2009 a 2010 se skupinou brněnských podnikatelů. Mělo jít o obří obchod.

„Vzpomínám si na jednání s panem Tomášem Ovčáčkem, která započala v roce 2009 ohledně projektu zhruba za miliardu,“ říká podnikatel Radek V., jehož celé jméno Radiožurnál zná, nebude ho ale na jeho přání zveřejňovat.

Jenže v jednu chvíli se jednání zadrhla. Brněnský podnikatel Radek V. je přesvědčen, že mu obchod chtěla skupina okolo Tomáše Ovčáčka sebrat. A k nátlaku přitom použila policejní informace.

„Po ročních jednáních jsme dospěli k závěru, že bych měl odstoupit. Já na to nebyl vůbec připravený, nehodlal jsem odejít jen tak pro nic za nic.“ Radek V.

„Po ročních jednáních jsme dospěli k závěru, že bych měl odstoupit. Já na to nebyl vůbec připravený, nehodlal jsem odejít jen tak pro nic za nic, že mě tu něco prokazují nějakými lustracemi mé osoby,“ popisuje Radek V.

Policejními informacemi se oháněl například společník Tomáše Ovčáčka, jistý Daniel Šprňa.

„Tam byly nějaký papíry, tak jsme si vyjížděli, co je člověk zač, jestli je v pohodě a tak,“ přiznává bezelstně Šprňa. Zda šlo o materiály od policisty Ovčáčka, ale nechtěl komentovat.

„Podívejte, já nebudu mluvit, já nechci být nikde zamotaný, já to, co jsem vypovídal, to jsem vypovídal, já z toho mám kulový, jen ostudu,“ rozčiluje se Šprňa.

‚Shoda náhod‘

Na jednání s brněnskými obchodníky si vzpomíná i Tomáš Ovčáček. Podle něj ale šlo o shodu náhod, že v době, kdy s brněnskými podnikateli jednal, je zrovna jeho bratr Jan lustroval.

„To je samozřejmě úhel pohledu, já o žádných lidech, se kterýma jsem měl obchodní vztah, nevím, že by lustroval. To je věc názoru. Toto je spíš otázka na bratra, já o té lustraci nevím, spíš si myslím, že to je shoda náhod. On to mohl lustrovat v rámci své činnosti,“ míní Tomáš Ovčáček.

Ministerstvo vnitra SR vyšetřuje justiční omyl. Policista věděl, že ve vězení je nevinný člověk Číst článek

Věc každopádně řešila generální inspekce. V roce 2013 proti policistovi Janu Ovčáčkovi svědčil právě Šnajdr spolu s Danielem Šprňou. Důkazy měli v ruce, na GIBS donesli lustrované policejní záznamy, což bylo klíčové. Generální inspekce na to konto zjistila, že lustrace opravdu provedl policista Jan Ovčáček. Každé takové vytažení informací nechává v policejních databázích otisk - jméno toho, kdo lustraci prováděl.

„To bylo určitě služebně. Moc si na to nevzpomínám, je to dlouho. Já nemám zájem se k tomu vyjadřovat,“ odmítá policista Ovčáček.

Inspekce už ale třeba nezkoumala, jestli policistův bratr s materiály pracoval a jak. Což potvrzuje jeden z podnikatelů, který se účastnil spolu s Tomášem Ovčáčkem obchodních jednání. „Myslím, že jsem určitě nebyl vypovídat, ne,“ říká podnikatel, který si z důvodů své bezpečnosti nepřál být jmenován.

Šprňa nakonec své svědectví na GIBS odvolal. „Já jsem takový blbec ovlivnitelný, bohužel,“ vysvětluje poněkud svérázně takový obrat.

Přezkoumání případu

Generální inspekce tehdy případ odložila s tím, že jednání policisty nemělo „žádnou společenskou nebezpečnost.“ Tehdejšímu vedení policie dala GIBS na zvážení, zda se nejedná o kázeňský přestupek. Jenže ten byl v té době už promlčený, jak potvrdilo několik tehdejších policejních zdrojů, takže Jan Ovčáček nakonec zůstal bez potrestání.

Jestli generální inspekce pracovala tak, jak měla, by se mohlo brzy ukázat. Zpětně chce GIBS i tento případ prozkoumat.

„Musím zdůraznit, že jsou to případy historické. Obecně ale musím také říci, že s činností GIBS ve Zlíně nejsem spokojen, z čehož také pramenila výměna na postu vedoucího na tomto oddělení a věřím, že už se opakovat nebudou,“ dušuje se její nový šéf Radim Dragoun.

„Mám za to, že to byla cílená akce a už od počátku jsem tvrdil, že pokud někdo říká, že jsem s tím únosem měl něco společného, tak je to jen pomsta bratrů Ovčáčkových.“ Michal Šnajdr

Šnajdr je přesvědčen, že i jeho svědectví proti kriminalistovi Ovčáčkovi vedlo k tomu, že skončil ve vězení.

„Mám za to, že to byla cílená akce a už od počátku jsem tvrdil, že pokud někdo říká, že jsem s tím únosem měl něco společného, tak je to jen pomsta bratrů Ovčáčkových,“ míní Šnajdr.

A roli nakonec v jeho odsouzení sehrál i Daniel Šprňa. Ten byl obviněn z únosu jako Šnajdr. Jenže pak změnil výpověď a místo proti Ovčáčkovi, začal mluvit proti Šnajdrovi. Nakonec ho soud zprostil. Proti Šnajdrovi vypovídal i Tomáš Ovčáček. Jenže jak vyplynulo z pátrání Radiožurnálu, i ten měl se Šnajdrem osobní problém. Šnajdr měl totiž vztah s jeho ženou.

Největší desetiletý trest tak dostal Šnajdr, jeho údajný komplic Ladislav Faltýnek pět let. Faltýnek je za mřížemi i nadále, v jeho případě se ukazuje, že dívku unesl, ale s jinými lidmi. Ty nedávno policie obvinila.

„Můžu potvrdit, že v polovině ledna tohoto roku byla po dlouhodobém rozpracování provedena realizace dalších podezřelých osob,“ řekl Radiožurnálu bez dalších podrobností zlínský policejní mluvčí Petr Jaroš.

Do vysvětlování se nechce

V současné době se hraje o to, kdo za odsouzení Šnajdra nese odpovědnost. Ani policii, ani státnímu zastupitelství, ani soudům se do vysvětlování příliš nechce.

Současný ředitel zlínských policistů Jaromír Tkadleček se omluvil, že nemá čas, a reakci nechal na svém mluvčím.

„V současné době se k danému tématu nebudeme vyjadřovat. Oficiálně se v tuto chvíli ani není k čemu vyjádřit. Případ v minulosti prošel kompletním trestním řízením, v rámci kterého policisté Krajského ředitelství policie Zlínského kraje případ prověřovali do fáze sdělení obvinění. Po zahájení trestního stíhání bylo vyšetřování předáno na jiné krajské ředitelství. V případě, že by v budoucnu bylo prokázáno, že se některý z našich policistů dopustil protiprávního jednání, postupovali bychom v souladu s platnými zákony,“ uvedl k tomu pouze mluvčí zlínských policistů Petr Jaroš.