‚Vyplouvaly kolem nás jak balonky.‘ Na Odře opět hynou ryby ve velkém, může za to zřejmě zlatá řasa

Polští ochránci přírody a rybáři bijí na poplach. V červnu vylovili z Odry stovky tun mrtvých ryb – naposledy v Hlohově, kde mrtvé štiky a cejni vyplouvají dodnes. Problémy ale hlásí i kolem Štětína nebo v Glivickém kanálu. Za úhyn vodních živočichů pravděpodobně opět může zlatá řasa, které se v Odře daří kvůli solance z důlních odpadních vod. Následující horké, suché dny můžou pro život na řece znamenat pohromu jako v roce 2022. Od stálé zpravodajky Varšava 15:05 27. června 2024

„Tady bylo úplně bílo. Štiky, líni… tady dokonce ještě kus lína plave,“ popisuje Marcin Zimny z nadace Viadrus u hlohovské zátoky Neptuna na Odře, jak tu hladina ještě zhruba před týdnem vypadala. Po lepší představu mi pouští video, na kterém řeku pokrývají jednak mrtvé ryby, ale i ptáci, kteří na zdechlinách hodují.

Mrtvé ryby nebo jejich kusy a skelety nacházíme i my. Podle Zimneho je lidé nemohli zvládnout vysbírat všechny. „Ony ještě hynou. Tady je jedna, támhle druhá. Podívejte se do rákosí. A tady máme škeble.“

V úplně hnědé až bronzové, už z dálky páchnoucí vodě nacházíme obrovskou otevřenou říční škebli, velkou jak dlaň. „Ta je čerstvá, no. Pěkná. Lidi pro takové jezdí k moři,“ komentuje smutně Zimny.

Mrtvá voda

Ptám se ho, jestli tady v té zátoce ještě něco žije. „Odpovím vám tak, podívejte se na hladinu. Kromě vodouchů nevidíme nic, co by svědčilo o tom, že v té vodě ještě něco žije. Mrtvá voda. Na hladině není jediný pohyb. Bubliny od ryb, jedinou rybičku nevidíme.“

„A naše zátoky jsou plné ryb. Tedy byly,“ dodává Ewa Zimna a vypráví, jak zátoka Neptuna byla kdysi plná rybářů. Teď tu není jediný.

„Ono to není tak, že by nic nepřežilo,“ zmírňuje následně zdání její manžel. „Něco přežilo, ale bude trvat několik let, než se tu obnoví to, co jsme ztratili za dva dny.“

Obrovské škody na rybách, ale i mlžích zdokumentovali manželé Zimní, ale i místní rybáři ve větší zátoce u centra Hlohova, kde je malá marína. A kde jsme se také zastavili. Z mostu je znát, že nalevo, kde Odra teče, má proud. Ale vpravo, kde se vytvořila zátoka, voda stojí, prorůstají ji vodní rostliny a při přiblížení se i voda páchne.

Nedostatek kyslíku

„První signály, že je něco špatně, jsme dostali 3. a 4. června. Volali nám rybáři z okolí Hlohova a posílali nám fotky a videa, že hynou škeble,“ popisuje začátky místní katastrofy.

„To už se nám rozsvítilo červené světlo, protože to je zkrátka něco špatně. 9. června už jsme měli zprávu tady z té zátoky, že se ryby chovají divně.

Tak jsme přijeli narychlo udělat znovu testy a vyšlo nám dvojnásobné překročení maximální koncentrace kyslíku ve vodě. Ta voda se hrozně rychle překysličila, což se při kvetení zlaté řasy děje. O dva dny později sice koncentrace trochu klesla, ale to už ryby hynuly ve velkém. Vyplouvali kolem nás jak balonky,“ dodává.

Co bylo příčinou náhlého zhoršení kvality vody v Odře, manželé Zimní z nadace Viadrus neví. A stále to zkoumá i polský Inspektorát ochrany životního prostředí, který slibuje zveřejnění výsledků v nejbližších dnech.

Dolnoslezské vojvodství zatím napsalo, že v odebraných vzorcích vody inspektoři zjistili značné množství buněk zlaté řasy – 15 milionů na litr vody.

Jak vzpomíná Marcin Zimny, začátkem května se na Odře nárazově zvýšil průtok. Voda byla špinavá a páchla. V té době tu taky naměřili vysokou hladinu dusičnanů. Ty svědčí toxické zlaté řase, která se na Odře kvůli vysokému množství soli ve vodě, vyskytuje.

Ve stojatých vodách, kde je i vyšší teplota vody, se pak řasa rychle množí. Zvlášť pokud k tomu dostane takzvaně palivo, tedy dusík. Ten se do zátok pravděpodobně dostal ve chvíli, kdy se nárazově zvedla hladina Odry.

600 kilogramů leklých ryb

Ze zátok Odry u Hlohova rybáři a dobrovolníci v posledních dvou týdnech vylovili více než 600 kilogramů mrtvých ryb. Účastnil se toho i Marek. Starší rybář, kterého – jako jediného – potkávám dál po proudu na levém břehu.

„To bylo neštěstí. Tři dny jsme tam ty mrtvé ryby lovili, přes 600 kilo. Štiky – i metrové, plotice, cejny,“ vzpomíná, zatímco nahazuje. Na Odře rybaří už desítky let. Ale jen pro radost. Ryby pouští. Kdyby je chtěl jíst, koupí si je v obchodě.

Testování kvality vody

Upozorňuje mě taky na kanál, od kterého kousek stojíme. „Já nevím, co tím pouští, jestli splašky, ale to je občas takový puch, že se tu nedá vydržet.“ O problému s nelegálním vypouštěním domácího odpadu do Odry mluví i manželé Zimni. V okolí Hlohova se s tím setkali opakovaně.

Marcin Zimny dál denně testuje kvalitu vody na Odře v Hlohově a okolí. Zařízení má v malém kufříku. Nosí si ale i dlouhou násadu, aby mohl vzorky odebírat v dostatečné hloubce. Výsledky z vody na povrchu by byly zkreslující, například co do množství kyslíku.

V odměrce s čerstvě nabranou vodou nejdřív měří slanost. „1546 miligramů chloridů na litr.“ Pro porovnání, podle vyhlášky může být v pitné vodě maximálně 100 mg/l a u přírodních zdrojů 250 mg/l.

Pak sondu pere v čisté vodě a poté měří koncentraci kyslíku. Pořád je vysoká. Nižší, než kolik naměřil 9. června nebo kolik podle neoficiálních zdrojů TVN24 naměřili Inspektoři ochrany životního prostředí.

Přesto po chvilce vidíme na stěnách odměrky bublinky vzduchu. „Pořád jsou vidět, ale je to trochu lepší než ještě minulý týden. To ten vzorek vypadal jak sodovka,“ říká Marcin Zimny z nadace Viadrus.

Předzvěst větší katastrofy

Nadměrné množství kyslíku je pro ryby stejně nebezpečné, jako jeho nedostatek. Červnový úhyn živočichů na Odře je podle manželů Zimných takovou žlutou kartou před létem.

Přítomnost řasy ve vodě, nedostatek srážek, vysoké teploty a nízký stav vody můžou v následujících měsících vést ještě k větší katastrofě. Přitom jen neradi vzpomínají na srpen 2022, kdy v Odře kvůli zasolení a rozkvětu zlaté řasy uhynuly stovky tun ryb, mlžů a vodních savců.

Podle zprávy, na které pracovali výzkumníci z Ústavu námořních a environmentálních studí Univerzity ve Štětíně, Ústavu zoologie Polské akademie věd a ekologů z několika nevládních organizací, na celém postiženém úseku Odry uhynulo v roce 2022 1650 tun živočichů obývajících řeku, tedy asi 60 procent tamních organizmů.

Kvůli vyhynutí významné části populace některých mlžů navíc dodnes řece hrozí rozšíření podobných, ale invazních druhů – například škeblice asijské.