VIDEO: Trhliny v hrázi v Ostravě by mohly ucpat big bagy spuštěné z vrtulníku, řekl hasič

⚠️🌊 Hráz na soutoku řek Odry a Opavy nápor vody nevydržela. Voda se valí na Přívoz, kde začíná EVAKUACE. Dbejte prosím pokynů IZS. pic.twitter.com/8LURPTdRgC — Jan Dohnal (@JanDohnal9) September 16, 2024 Povodeň v Česku zasáhla také město Ostrava a pod vodou je část obvodu Nová ves. Evakuovány tam byly stovky lidí, a od noci hlavně městská část Přívoz. Právě tam v místě soutoku řek Opavy a Odry jsou dvě zhruba padesátimetrové trhliny v hrázi. V Přívoze se proto už od noci rozlévá voda. „Je to taková menší řeka, která teče vedle Odry," popsal v rozhovoru pro Radiožurnál ředitel hasičů Moravskoslezského kraje Radim Kuchař. Rozhovor Ostrava 13:23 16. září 2024

Můžete už teď říct, jak jsou ty trhliny v hrázi na soutoku Opavy a Odry nebezpečné?

Je to soutok Odry jako hlavního toku a jeho přítoku Opavy. Oba ty toky jsou sice po kulminaci, ale je to v místě v toku, takže ty hráze nevydržely velké tlaky a z horní části se vymlely dva padesátimetrové zuby, kterými přetéká voda mimo koryto. To množství vody, co přetéká ven, odhaduje povodí Odry v objemu 50 tisíc litrů za sekundu.

Je to tedy taková menší řeka, která teče vedle Odry. Ta nová řeka vede do části městského obvodu Přívoz a problém je v tom, že v té části obvodu jsou bytové domy, průmyslové objekty a v části území je jediná činná koksovna v Ostravě. Ta nemá ukončený provoz, má ho jen utlumen od noci, kdy se tam voda začala objevovat a nebylo jasné, z jakého důvodu se tam objevila.

Co se s těmi trhlinami dá dělat? Jen sledovat, nebo třeba zasypat?

Jsou dvě možnosti. Pokud se podle kolegů z povodí Odry nenajde řešení, což je velmi složité, tak prognóza je taková, že voda bude vytékat mezi hlavní koryto a stále dotovat Přívoz do pondělního večera, kdy by se to dostalo pod hladinu trhlin. Na místě jsou odborníci jak z hasičského sboru, tak ze záchranného útvaru.

Momentálně začíná zkouška, jestli by nebylo možné do toho místa, třeba pomocí vrtulníku, který má odpojovací cargo hák a může něco nést a odpojit, zkusit plněné big bagy s pískem házet na bok poškozené hráze směrem k vodě, aby to zatlačovala.

Kdyby to fungovalo, tak by se plnila a zmenšovala ta díra, ale to jen za předpokladu, že by ty big bagy nebyly odnášeny vodou. Když se to nepovede, tak je varianta, že pokud nepoklesne hladina pod úroveň trhliny, tak bude voda vytékat.

Přesně takhle se bude zadelavat protržená hráz v Ostravě. Protože jeřáb nemůže pytle spouštět, odpalují se nalozemi. Není jisté, jak to bude fungovat. @enkocz pic.twitter.com/SZGZQnUgBx — Michal Tomeš (@Tomes_Michal) September 16, 2024

Je nějaká hrozba, že by hráz povolila úplně a trhlina by se zvětšila?

Těžko spekulovat. Bohužel, sami jsme mohli vnímat, jak se to projevilo. Jeden z objektů, který byl zasažen, tak muselo dojít k nějakému posunu, protože nad ránem voda vystoupala ze 30 centimetrů na metr sedmdesát. Tlakem trhliny pracují, ale těžko predikovat, co se může stát dál. Poklesy jsou relativně rychlé, ale do večera je ještě čas, tak buď se musí čekat, nebo se podaří to trochu zmírnit.