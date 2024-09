Stoletá voda v Moravskoslezském kraji? Podívejte se, kam až může v jednotlivých městech dosáhnout

Moravskoslezskému kraji hrozí extrémní povodeň – na Jesenicku, Krnovsku a Opavsku se očekává stoletá voda. Ta ovlivní i tok Odry na Ostravsku. Po jednání Ústřední povodňové komise to uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). I proto už moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO) vyhlásil v kraji stav nebezpečí. Server iROZHLAS.cz přináší na základě povodňových map přehled, jaké území v jednotlivých městech může být vodou zasaženo. Mapy Ostrava 16:26 14. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obec Vřesina v Moravskoslezském kraji, kde se po vydatných deštích rozvodnila říčka Porubka | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Podle ministra Petra Hladíka (KDU-ČSL) je extrémní povodní ohroženo v Moravskoslezském kraji zejména povodí řeky Opavy, která odvodňuje Jeseníky. Právě tam hydrologové očekávali největší srážky, což se v průběhu víkendu potvrzuje – jen během soboty má v pohoří spadnout více než 200 mm srážek.

Nouzové linky Krizová telefonická Linka seniorů Elpida: 800 200 007

SMS tísňová linka pro neslyšící: 603 111 158

Olomouc, bezplatná povodňová linka: 800 606 800

Ostrava, zelená linka Městské policie: 800 199 922

Opava, telefonní povodňová linka pro občany: 553 756 621

Jeseník, krizová linka: 584 401 260 nebo 702 014 008

Povodí Odry, nepřetržitá služba: 596 612 222

Problém podle Tomáše Hrdinky z Výzkumného ústavu vodohospodářského představuje především skutečnost, že vydatné deště mají na Jesenicku vydržet i během neděle a pondělí. A postupně stékat do podhůří.

„Proto déšť neovlivní pouze řeku Bělou, ale celé povodí řeky Opavy – tedy města Krnov, Opava, Kravaře a také Ostravu, kde hrozí i zpětné vzdutí u soutoku s řekou Odrou. V tu chvíli budou ohrožena nejen všechna města na řece Opava, ale také Ostrava a Bohumín,“ popsal Hrdinka ve vysílání Radiožurnálu.

Server iROZHLAS.cz proto připravil na základě povodňových map z dílny Výzkumného ústavu vodohospodářského přehled, kam by až voda mohla v jednotlivých jmenovaných městech dosáhnout.

Na konci textu je možnost vyhledat přímo vaši obec v interaktivní mapě.

Vrbno pod Pradědem

Ve Vrbně pod Pradědem již během soboty proběhla evakuace obyvatel v části Mnichov, kterou protéká jeden ze soutoků řeky Opavy - Černá Opava. Právě soutok Černé Opavy a Střední Opavy může způsobit ve městě rozliv až po ulici Jesenickou. Po proudu řeky Opavy by pak stoletá voda mohla významně zasáhnout Zadní Ves či obec Karlovice.

Možné rozlivy v části města Vrbno pod Pradědem - Mnichov | Zdroj: VÚV TGM

Možné rozlivy ve městě Vrbno pod Pradědem | Zdroj: VÚV TGM

Krnov

Krnov by v případě stoleté vody mohl být velkou vodou významně zasažený. Už proto, že leží na soutoku řek Opava a Opavice, která také odvodňuje Jeseníky. Záplavy hrozí zejména v oblasti dále po toku řeky v obcích mezi Opavou a Krnovem.

„Od roku 1997 se v povodí pod Krnovem postavilo sedm suchých poldrů, které pomáhají tlumit ten odtok. Vody je ale tolik, že tlumicí efekt těchto poldrů není tak výrazný, budou postupně přelity a všechno se to slije dolů směrem k Odře přes Opavu a Kravaře,“ popsal generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč na tiskové konferenci k vyhlášení stavu nebezpečí v Moravskoslezském kraji výhled následujících hodin.

Možné rozlivy ve městě Krnov | Zdroj: VÚV TGM | Zdroj: VÚV TGM

Opava

V Opavě by se rozlivy v případě stoleté vody měly podle povodňových map týkat zejména částí Vávrovice, Palhanec, Kateřinky a okolí Městských sadů. Dále může rozlívající se řeka výrazně ovlivnit přilehlou obec Malé Hoštice a další obce po směru toku řeky Opavy – tedy Velké Hoštice a město Kravaře.

Možné rozlivy ve městě Opava | Zdroj: VÚV TGM

Možné rozlivy ve městě Kravaře a jeho okolí | Zdroj: VÚV TGM

Soutok Opavy a Odry

Povodňovou situaci v Ostravě bude výrazně ovlivňovat soutok řek Opava a Odra mezi ostravskými obvody Třebovice a Nová Ves. Právě v tomto místě pravděpodobně dojde k rozlivu a zvedne se zde i hladina řeky Odry, která velkou vodu přenese také do Bohumína a dále k polské hranici.

„Bude se projevovat zpětné vzdutí Odry – tedy bude zasažena Ostrava, kde budou zatopeny jisté oblasti ve směru k hranici. Máme zde rozpracovanou výraznou protipovodňovou stavbu – Bohumínské hráze. Je to nepříjemné, protože je to jediný prvek, který nám tam chyběl. Přesto uděláme všechno pro to, abychom situaci zlepšili manipulací na našich vodních dílech,“ řekl generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč.

Možné rozlivy ve městě Bohumín a blízkém okolí až k polské hranici | Zdroj: VÚV TGM

Možné rozlivy ve městě Ostrava. Soutok řek Opava a Odra je vlevo mezi městkými obvody Třebovice a Nová Ves | Zdroj: VÚV TGM

Možné rozlivy ve městě Bohumín a blízkém okolí až k polské hranici | Zdroj: VÚV TGM

Jak povodeň ovlivní přímo vaši obec?

Zajímá vás, jaká může být situace konkrétně ve vaší obci? Zadejte její jméno do interaktivní povodňové mapy z dílny Výzkumného ústavu vodohospodářského, která zobrazuje, kam může hladina jednotlivých toků vystoupat během pětileté, dvacetileté a stoleté velké vody.

