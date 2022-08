Hrob psa i další překvapivé objevy. Biblické místo v Izraeli zkoumají také čeští archeologové

Tel Azeka se nachází na vrcholu kopce, uprostřed středomořského lesa plného borovic, karobů, olivovníků a cikád.

Izraelský archeolog Oded Lipšic z Tel Avivské univerzity, který výzkum vede, dělá při snídani brífink. Asi osmdesátce lidí, kteří na lokalitě pracují, říká, co se dnes udělá, a co je potřeba stihnout, než v poledne udeří krutá vedra.

Poslechněte si celou reportáž Štěpána Macháčka z archeologického naleziště Tel Azeka v Izraeli:

„Pracujeme tu v těch největších vedrech. Začínáme ale kopat velmi brzy ráno, a pak máme až v půl desáté snídani. Jak vidíte, je to krásná záležitost,“ popisuje Lipšic.

Na expedici v Tel Azece se v létě každoročně sjíždějí studenti a profesoři z celého světa. Češi mezi nimi nechybí.

„Když budu upřímný, naprostá většina práce se udělá od pěti od rána právě do snídaně v půl desáté. Ale některé národnosti, jako jsou třeba Češi, jsou schopné kopat pořád,“ připomíná profesor Lipšic.

Po společné snídani mě po rozlehlém areálu provází profesor Filip Čapek z Evangelické teologické fakulty v Praze.

„Posledních deset let tady odkrýváme starověké město, jeho historie se táhne až do třetího tisíciletí před naším letopočtem a končí před druhou světovou válkou, kdy tady Palestinci obdělávali svá pole. To dokládají kameny se škrábanci, které jsme našli dvacet centimetrů pod povrchem – byly to škrábance od pluhu,“ ukazuje Čapek.

Vykopávky míst, která zmiňuje Starý zákon, sice utvrzují autenticitu biblických příběhů, podle profesora Čapka je ale potřeba být opatrný:

„Bible je psaná z určité perspektivy. Ti autoři neměli před očima to, že musí vylíčit události přesně tak, jak se staly, ale spíš tak, jak to oni vnímali. A archeologie nám umožňuje odkrýt dějiny, které jsou za biblickými příběhy.“

Přestože v Izraeli bývají archeologické nálezy velkým politickým tématem, v Tel Azece se pracuje čistě profesionálně:

„To, co se se svými izraelskými kolegy snažíme dělat, je věda, která se snaží být objektivní a nezaujatá, ale je pravda, že archeologie, ale i biblické texty, jsou různě zneužívány. Kdo sleduje situaci na izraelské politické scéně, zejména když se blíží volby, uvidí to poměrně jasně,“ přibližuje profesor Čapek.

Administrátorka expedice Madisson Quail-Gatesová, ukazuje místo s letošním překvapivým objevem:

„S jistotou mohu říct, že tohle byl dobře provedený pohřeb psa. Případ ukazuje na to, že lidé milovali svého psa stejně jako členy rodiny. Ve střední době bronzové pohřbívali své blízké do stěn svých domů, do podlahy, a prokazovali jim tím respekt. Pejskovi tedy udělali hrobeček také přímo v podlaze, a ještě ho tam láskyplně uložili nohama tak, že to vypadalo, jako by běžel,“ popisuje Quail-Gatesová.

Aby nešlo slunce přímo na studenty, mají nad sebou roztažené sítě. Přímo na místě pracuje studentka Evangelické teologické fakulty v Praze Hana Cardová. „Myslím, že se o nás starají dobře,“ hodnotí studentka.

Co se týče ostřelování, archeologové vědí, kam jít případně do krytu.

„Tak třicet, čtyřicet kilometrů od této oblasti je pobřeží, takže odtud bylo vidět, jak izraelská strana rakety sestřelovala. Nám tady místní organizátoři ukázali, kde jsou kryty, takže to víme, kdyby se něco stalo,“ říká studentka Hana.

Expedice Tel Azeka je největší archeologickou akcí v Izraeli a pro studenty je to prý jedinečná praxe.