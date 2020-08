Od první českobudějovické výstavy Země živitelka uplynulo půlstoletí, letos se kvůli pandemii nekoná

Často se můžeme dočíst, že první ročník výstavy Země živitelka proběhl v roce 1973. Není to ale tak docela pravda. Krajská zemědělská výstava stejného jména se v Českých Budějovicích konala už v roce 1970. Letos kvůli pandemii nebude, připomeňme si ji tedy alespoň sestřihem ukázek z rozhlasového archivu. Archiv Českého rozhlasu České Budějovice 17:00 29. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Celé je to ještě o něco složitější. Velká zemědělská výstava v Českých Budějovicích byla už v roce 1960. Jmenovala se Zemědělství 1960 a 28. srpna 1960 ji otevřel tehdejší ministr zemědělství Lubomír Štrougal.

Park, kde se výstava konala, byl v té době velmi zanedbaný. Říkalo se dokonce, že z rostlinné výroby se v něm vyskytuje rákosí a ze živočišné komáři.

Stavitelé výstavního areálu ale vykonali velkou práci: postavili pavilóny, vysušili bažiny, zřídili rybníky a zasázeli v areálu stromy.

V dalších letech však sláva výstaviště opět upadla. K renesanci českobudějovické výstavy došlo až roku 1970. Za přítomnosti vysokých státních a stranických představitelů byla 29. srpna otevřena krajská zemědělská výstava Jižní Čechy - Země živitelka.

Rok 1973 znamenal přelom v tom, že výstava získala výsadní postavení v rámci celé republiky. Země živitelka sloužila jako výkladní skříň socialistického zemědělství. Prezentovaly se zde i naši tehdejší spojenci - v roce 1973 návštěvníci například mohli obdivovat sovětský kombajn či v restauraci Berjozka okusit kuchyni národů SSSR.

V dalších letech si Země živitelka získávala na oblibě. Zemědělská družstva sem svážela své členy pronajatými autobusy, cestu na českobudějovické výstaviště ale vážilo i mnoho dalších zájemců. Na výstavě totiž bylo k dostání zboží, které bylo v době reálného socialismu jinak obtížné sehnat, například cizokrajné ovoce, ale i mnoho jiného.

Kromě toho tu bylo postaráno i o zábavu: v areálu vystupovali populární zpěváci i jihočeská dechovka, v Pivovarské zahradě se točilo pivo. V roce 1989 na výstavu přišlo tři čtvrtě milionu lidí a pravidelně ji navštěvovali i nejvyšší státní představitelé. Právě o nich je nejčastěji řeč v našem sestřihu archivních nahrávek.

Tato tradice se ostatně udržela až dodnes - na Zemi živitelce běžně potkáte prezidenta i premiéra. Konec socialismu výstava úspěšně přečkala. Počet návštěvníků se sice poněkud snížil, stále se ale pohybuje v řádu stovek tisíc. Například v roce 2019 to bylo 123 017 osob. Za 50 let se českobudějovický agrosalón nekonal jen dvakrát - v roce 2002 to bylo kvůli povodním, letos je důvodem nepříznivá epidemiologická situace.