Kmen z Indie chce po Británii lebky svých předků. Ostatky se objevily v aukci za desítky tisíc

Nágové, kmen ze severovýchodní Indie, usilují o to, aby se lebky jejich předků vrátily z Velké Británie zpět do země, uvedla stanice BBC. Snahu oživil případ lebky s rohy z 19. století, která se objevila v katalogu jednoho britského aukčního domu. Mnozí z nich to považovali za urážku svých předků a za pokračování koloniální politiky. Britové kosterní ostatky dostávali formou daru, směnným obchodem nebo je odváželi bez vědomí místních lidí.

