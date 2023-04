Vrátím babičku domů. Vnučka oběti holokaustu přivezla z USA do Brna obraz pro židovské muzeum

Šest a půl tisíce kilometrů cestoval portrét Židovky Anny Wotzilkové z Ameriky do Brna. Do Česka ho přivezla její vnučka, aby babičku symbolicky vrátila zpátky domů. Američanka s československými kořeny Ann Altmanová ho věnovala vznikajícímu muzeu moravských Židů Mehrin. Připomene tak jeden z mnoha příběhů lidí, kteří nepřežili holokaust a kteří na Moravě zanechali výraznou stopu. Brno 12:58 17. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ann Altman přivezla do Brna obraz své babičky Anny | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Na tomto portrétu je má babička Anna Wotzilková, pocházela ze Znojma. Měli tam s jejím mužem Emilem Löwym ze Slavonic pivovar a mlýn. Další část rodiny máme z Ostravy, Hodonína nebo Žarošic. Většinu zabili nacisté, babička umřela v koncentračním táboře.“

„Díky všem svým kontaktům nasbíraným za několik let jsem se dozvěděla, že v Brně má vzniknout muzeum Mehrin. A bylo mi hned jasné, že tam tento obraz patří." Poslechněte si reportáž

„Mým rodičům se naštěstí podařilo utéct do Anglie a tento obraz se k nám dostal až v 60. letech díky tomu, že ho zachránila vychovatelka mé matky,“ vypráví pětasedmdesátiletá Ann Altmanová, zatímco rozbaluje pečlivě zabalený portrét.

Na obrazu je mladá žena v bílých šatech s černými vlasy. Autorkou je židovská malířka Emma Löwenstammová. „Ten obraz byl mnohem větší a těžší, vypadal působivěji,“ říká Altmanová.

„Pečlivě jsem ho měřila a došlo mi, že když ho ořežu a přerámuji, bude mít poloviční velikost i váhu. A díky tomu jsem ho mohla převézt letadlem až sem. Z New Yorku do Londýna, z Londýna do Vídně, z Vídně do Brna,“ vysvětluje.

Obraz visel i v Anglii

Elegantní a energická dáma s bílými vlasy střiženými na mikádo je uznávaná vědkyně, studovala v Cambridgi a titul z molekulární biofyziky a biochemie získala na Yaleské univerzitě.

Ann Altman přivezla do Brna obraz své babičky Anny

Věnovala se výzkumu rakoviny, založila si firmu na pomoc s publikováním pro vědce z Japonska, přeložila několik knih, působila ve správě města Hamden v Connecticutu a zasloužila se i o rozvoj demokratických principů v Mongolsku.

Jejím mužem byl Kanaďan Sidney Altman, který společně s Thomasem Cechem získal v roce 1989 Nobelovu cenu za chemii za objev katalytické aktivity RNA. Loni zemřel.

Ann Altmanová má za to, že obraz, který visel dlouho v jídelně domu v Anglii, kde sama vyrůstala, by neměl dál viset v domě jejich rodiny, ale naopak ve vznikajícím brněnském muzeu. „Teď mám čtyři vnoučata a já jsem jejich babička Annie, stejně jako toto byla moje babička Annie,“ říká.

Moravské stopy rodiny Ann Altmanové Babička vědkyně a překladatelky Ann Altmanové se jmenovala Anna Wotzilková, pocházela ze Znojma a byla dcerou majitele znojemského pivovaru. Její manžel Emil Löwy pocházel ze Slavonic a ve Znojmě provozoval mlýn. Měli syna Steva a dceru Editu, později manželku britského filozofa Stephana Körnera, jehož rodiče pocházeli z Hodonína a Žarošic. Editě a Stephanovi se na rozdíl od většiny členů rodiny podařilo utéct před nacisty do Velké Británie a narodily se jim dvě děti: Ann a Thomas. Thomas v Británii pracoval jako uznávaný matematik. Vědkyně Ann se provdala za chemika Sidneyho Altmana oceněného Nobelovou cenou.

„O osud naší rodiny a o holokaust jsem se začala zajímat až později a díky všem svým kontaktům nasbíraným za několik let jsem se na facebooku dozvěděla, že v Brně má vzniknout muzeum Mehrin. A bylo mi hned jasné, že tam tento obraz patří,“ líčí dále.

„Jenom s pomocí vzdělávání můžeme eliminovat rasismus, antisemitismus nebo sexismus. Musíme o tom mluvit a ukazovat mladým lidem portréty nevinných lidí, které si většinou nikdo nepředstaví. Když bude i příběh naší rodiny známý, může tomu všemu napomoct,“ myslí si Altmanová.

Dílo ozdobí zatím Malý Mehrin

S navrácením obrazu do Brna pomáhala historička Táňa Klementová, která je jednou z těch, kteří stojí za vznikem prozatímního židovského muzea Malý Mehrin ve Vídeňské ulici. Do budoucna bude portrét součástí plánovaného velkého muzea.

„Do naší aktuální výstavy obraz nezapadá, teď ho pečlivě zabalíme a schováme. Jednou bude v nové velké expozici v muzeu naproti nádraží. Ale myslím, že ho vystavíme ještě dřív, na výstavě o brněnských domech zabavených Židům, kde budeme mluvit i o domech v Botanické ulici, které patřily rodině paní Altmanové,“ napovídá Klementová.

Pokusí se Američance s československými kořeny získat ještě jeden obraz. Je to portrét Heleny, švagrové Anny Wotzilkové, který patří znojemskému muzeu.

„Byla bych rád, kdyby se mohla Helena a Annie znovu setkat, alespoň takto, v novém muzeu v Brně. Zdá se mi to morálně správné,“ doufá Ann Altmanová a Táňa Klementová přitakává, že se pokusí se zástupci znojemského muzea vyjednat třeba případné zapůjčení obrazu do plánovaného muzea Mehrin.

O tom, kdy nová brněnská expozice pro veřejnost i badatele vznikne, ještě není rozhodnuto, snahy potrvají ještě několik let. Do té doby v Brně funguje alespoň Malý Mehrin, kam můžou lidé zajít na aktuální výstavu Nositelé paměti. Ta se věnuje osudům židovských obyvatel na Moravě nejen za dob druhé světové války, ale před ní i po ní.