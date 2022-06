Zchátralé nádražní domky na proslulé úzkokolejce budou opět vypadat jako na starých pohlednicích

Je dlouhá 20 kilometrů, je nejstarší v českém Slezsku a má na trati nejprudší oblouk v celé síti veřejných železnic. Osoblažskou úzkokolejku najdete na Bruntálsku, kde patří k největším turistickým atrakcím. A v této době tam stavbaři dokončují kompletní opravu původních nádražních budov z konce 19. století. Za 30 milionů korun. Bruntál 18:29 13. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejstarší česká úzkokolejka | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

Dohadování o barvě fasády už patří k těm příjemnějším starostem. S Davidem Chovančíkem ze společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha jsme na stanici v Liptani. A jdeme dovnitř.

„Tady jsme v bytě správce. Už od roku 2012 nebo 2013 tady už nebydleli nájemníci a budova postupně chátrala. Do doby, než jsme ji získali do majetku. V budoucnu tady bude člověk, který se o to bude starat, zpřístupňovat expozici, kterou plánujeme do nádražní čekárny. Bude se snažit to tady držet, protože je to závazek,“ říká Chovančík.

Čtyři zchátralé nádražní domky v Liptani, Kobernu, Osoblaze a Bohušově budou brzy vypadat jako na starých pohlednicích. K tomu další opravené přístřešky na ostatních zastávkách. „Je to návrat do původní podoby, postupujeme podle původní projektové dokumentace z roku 1898, kterou nám pomohl zajistit jeden můj velmi dobrý kamarád,“ vysvětluje Chovančík.

„Kromě samotných nádražních budov rekonstruujeme také skladiště a toalety, které se také snažíme vrátit do původní podoby,“ dodává.

Běžné vlakové spoje a hlavně víkendové jízdy s parní lokomotivou, pivním vagónem a vagónem na kola, to láká turisty, na které obce čekají. „Z toho těží nejen obec Osoblaha, ale i podnikatelé, kteří zajišťují nějaké občerstvení a další aktivity spojené s turistikou,“ dodává starosta Osoblahy Antonín Rous (SNK).

Úzkokolejka spojuje Osoblahu s Třemešnou ve Slezsku, vzdušnou čarou je mezi obcemi 13 kilometrů. Koleje jsou ale kvůli mnoha zatáčkám o polovinu delší a klikatí se i tam, kde by to nikdo nečekal. Otevírání staronových nádraží by mohlo být zhruba za měsíc.