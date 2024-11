Ježíš poháněný umělou inteligencí. Instalace Deus in machina nahradila kněze ve švýcarském kostele

Kaple svatého Petra se řadí k těm nejstarším ve švýcarském městě Lucern. Malý, prostě zdobený kostel se však nedávno stal synonymem nového poté, co v něm byl instalován Ježíš poháněný umělou inteligencí, který je schopen vést dialog ve 100 různých jazycích. Lucern 10:10 22. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Během dvouměsíčního experimentu využilo možnosti interakce s avatarem více než tisíc lidí | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Byl to skutečně experiment,“ říká teolog církve Marco Schmidt. „Chtěli jsme pozorovat, jak budou lidé reagovat na Ježíše s umělou inteligencí. O čem by s ním mluvili? Měli by vůbec zájem s ním mluvit? Jsme v tom pravděpodobně průkopníky,“ popisuje v textu deníku The Guardian.

Instalace známá jako Deus in machina byla spuštěna v srpnu jako poslední iniciativa v rámci několikaleté spolupráce s místní univerzitní výzkumnou laboratoří.

Po projektech, které experimentovaly s virtuální realitou, se církev rozhodla, že dalším krokem bude instalace. „Řešili jsme, jaký typ avatara bychom měli zvolit – teologa, člověka nebo světce? Pak jsme si ale uvědomili, že nejlepší postavou bude sám Ježíš.“

Kostel s nedostatkem prostoru hledal místo, kde by mohli lidé vést soukromé rozhovory s avatarem, a tak vyměnil kněze za počítač a do zpovědnice instaloval kabely.

Po zaškolení programu umělé inteligence v teologických textech byli návštěvníci vyzváni, aby dlouhovlasému obrazu Ježíše přenášenému přes mřížovou obrazovku kladli otázky. Ten odpovídal v reálném čase a nabízel odpovědi generované umělou inteligencí.

Lidé byli upozorněni, aby nesdělovali žádné osobní údaje a aby potvrdili, že s avatarem komunikují na vlastní nebezpečí. „Nejedná se o zpověď a ani nemáme v úmyslu ji napodobovat,“ upřesňuje Schmidt.

Během dvouměsíčního experimentu využilo možnosti interakce s avatarem více než tisíc lidí, včetně muslimů a turistů. Zatímco údaje o instalaci budou prezentovány v příštím týdnu, zpětná vazba od více než 230 uživatelů naznačuje, že pro dvě třetiny z nich šlo o „duchovní zážitek“, prozrazuje Schmid.

„Můžeme tedy říct, že s tímto Ježíšem z umělé inteligence prožili nábožensky pozitivní chvíle. Bylo to pro mě překvapivé,“ říká Schmidt. Podle něj mu experiment, a velký zájem, který vyvolal, ukázal, že lidé chtějí jít za hranice Bible, svatostí a rituálů.