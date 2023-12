Nad územím Česka byly vidět tři jasné bolidy, podle astronomů to byl neobvyklý jev

Nad územím Česka bylo možné ve středu 27. prosince spatřit tři jasné bolidy. Nepatřily k žádnému meteorickému roji, ani spolu vzájemně nesouvisely. Jde tak o značně neobvyklý jev. Uvedl to Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Fotografie bolidů Astronomický ústav zveřejnil na svém webu. Bolid je velmi jasný meteor, který vznikne vstupem tělesa kosmického původu do zemské atmosféry. Praha 14:33 31. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z 21 stanic Evropské bolidové sítě spravované Astronomickým ústavem bolidy zaznamenalo deset, většinou z Česka. (ilustrační foto) | Foto: Český hydrometeorologický ústav

Bolidy podle časového výskytu postupně letěly nad jižním Rakouskem, jihozápadním Polskem a nakonec i nad územím České republiky. Lidé je v Česku mohli zahlédnout hlavně tam, kde byla jasná obloha. Viditelné byly i přes velkou záři Měsíce krátce po úplňku, uvedl na webu astromomický ústav.

„Výskyt tří takto jasných a nápadných bolidů, které nepatří k žádnému meteorickému roji a nemají žádnou vzájemnou souvislost v rozmezí pouze čtyř hodin, je hodně neobvyklý,“ uvedl Suchan.

Vyhodnocení informací od pozorovatelů, kteří bolidy viděli, a dat z přístrojů podle Suchana nějakou dobu trvalo. „Jednak byly ty bolidy za jednu noc tři, jednak naše přístroje poskytují 5000 měření za sekundu, a tak dat není zrovna málo,“ podotkl. Lidem poděkoval za jejich informace o pozorování.

Z 21 stanic Evropské bolidové sítě spravované Astronomickým ústavem bolidy zaznamenalo deset, většinou z ČR, uvedl ústav. Bolidová síť má stanice také na Slovensku, v Rakousku a Německu. Měření tak umožnilo velmi přesně popsat jak cestu zemskou atmosférou všech tří bolidů, tak i jejich předchozí dráhu ve Sluneční soustavě. K Zemi přiletěly zhruba ve stejný čas každý z poněkud jiného směru.

První meteoroid vážící přibližně jeden kilogram vstoupil do zemské atmosféry v 17.25 středoevropského času nad jihovýchodním Rakouskem. Druhý bolid začal svítit v 18.49 v oblasti Jeseníků severně od hranic ČR s Polskem, meteoroid vážil asi 330 gramů. Třetí z těles mělo hmotnost asi půl kilogramu, do zemské atmosféry vstoupilo krátce před 21.38 v oblasti na pomezí Vysočiny a jižních a středních Čech. Jejich světelná dráha se pohybovala od pěti do téměř 12 sekund, hmota všech tří se za letu atmosférou spotřebovala a na zem z nich tak velmi pravděpodobně nedopadly žádné významné úlomky.

Bolidů za letošní rok Astronomický ústav na svém webu včetně tří posledních uvádí deset. Je mezi nimi také mimořádně jasný meteor, takzvaný superbolid, který prolétl koncem června nad Bavorskem a byl vidět i z České republiky. Vážil sice zhruba 260 kilogramů, ani z něj však po explozi žádné meteority na zem zřejmě nedopadly.