‚Konec světa, jak ho známe.‘ Britský vědec Attenborough varuje před změnou klimatu

Pokud lidstvo radikálně nezasáhne proti globálnímu oteplování v příštích deseti letech, hrozí přírodě nenávratné poškození. To je poselství nového dokumentu přírodovědce Davida Attenborougha, který odvysílala britská televizní stanice BBC. Podle Attenborougha je klimatická změna „naší největší hrozbou za poslední tisíce let“. Londýn 13:17 20. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bristký moderátor a přírodovědec David Attenborough | Foto: CC BY 3.0, Wikipedia Creative Commons, Mikedixson

„Země přežila radikální proměny podnebí a obnovila se po masivních vyhynutích druhů. Nehrozí nám zánik planety, ale světa a bohaté lidské kultury tak, jak ji známe,“ varuje v dokumentu BBC 92letý vědec. „O změně klimatu mluvím už 20 let, nikdy jsem si ale nepředstavoval, že se podmínky zhorší tak rychle.“

Zemědělské sucho se prohlubuje. Nynější stav měl podle klimatologů přijít až za 20 let Číst článek

Attenborough se globálnímu oteplování začal intenzivně věnovat v posledních několika letech. Na americké internetové televizi Netflix například uvedl dokumentární sérii Naše planeta.

Školní stávky

Do demonstrací na podporu tvrdšího boje proti klimatickým změnám se minulý týden zapojily tisíce lidí. Shromáždění inspirovaná pátečními „školními stávkami“ Švédky Grety Thunbergové se konala po celé Evropě, ale také například v indickém hlavním městě Dillí.

Mládežnickým aktivistům vyjádřily podporu tisíce vědců prostřednictvím článku v časopise Science. „Současná opatření na ochranu klimatu a biosféry jsou hluboce nepřiměřená. Je zcela zásadní začít okamžitě s rychlou redukcí emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů,“ konstatovali.

Stávky podpořil také Attenborough. Deníku The Washington Post řekl, že manifestace samy o sobě nic neřeší, ale mohou změnit názory veřejnosti i politiků. „A to je důvod, proč stojí za to stávkovat,“ dodal.