Kocour ztracený v Yellowstonském národním parku ušel přes 1000 kilometrů. Nakonec se vrátil domů

Domácí mazlíček se kalifornskému páru ztratil v červnu, když kempoval v národním parku. Kocoura zaujalo něco ve křoví, a tak se vydal na dobrodružnou misi, při které se ale zatoulal. Páníčkové se za ní vydali do lesů, ale kocoura nenašli a smířili se s tím, že ho už neuvidí, popisuje britský The Guardian.

„Museli jsme odjet bez něj, to na tom bylo to nejhorší,“ řekla Susanne Anguiano kalifornské televizi KSWB.

Začátkem srpna pár díky čipu zkontaktovala záchranná stanice Pet Watch, která kocoura našla ve městě Roseville, více než tisíc kilometrů od místa, kde se ztratil. Do útulku ho odnesla žena, která kocoura našla opuštěného na ulici.

„Byl opravdu zubožený, už neměl moc energie na to, aby šel dál,“ řekla Susanne, která se o příběhu podělila na facebooku.

Podle The Guardianu není zcela jasné, jak kocour dokázal zdolat 800 mil z Yellowstonu do Roseville. Pár teď hledá svědky, kteří by příběh se šťastným koncem dokázali objasnit.

Páníčkové také vyzvali další majitele domácích mazlíčků, aby jim nainstalovali sledovací zařízení. Právě díky tomu se jim nakonec Rayne Beau vrátil domů.