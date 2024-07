Po Šišce se v pražské zoo narodilo druhé mládě luskouna. Chov těchto savců je krajně obtížný

Zoo Praha hlásí nový přírůstek. V noci na úterý přišlo na svět mládě luskouna krátkoocasého. Zda jde o samečka nebo samičku, se zatím neví. Je to v pořadí už druhé mládě tohoto ohroženého savce, které se v pražské zoologické zahradě narodilo. Loni v únoru zoo přivítala první mládě luskouna narozené v Evropě, později dostalo jméno Šiška. Praha 13:18 1. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Zoo Praha se narodil další luskoun | Foto: Miroslav Bobek | Zdroj: Zoo Praha

Mládě mělo po narození 141 gramů, což je více, než je běžné. A jeho rodiči jsou opět samice Run Hou Tang a samec Guo Bao.

„Druhé evropské mládě luskouna se narodilo o pět dnů později oproti předpokládanému termínu,“ popsal ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. „Tomu odpovídá i to, že má vyšší hmotnost, je zřetelně vyspělejší a také aktivnější,“ doplnil.

Podle Bobka už se mládě snaží sát mateřské mléko, je však otázka, zda ho nebude stejně jako Šišku nutné přikrmovat uměle. Matka Tang totiž neměla zpočátku pro Šišku dost mateřského mléka.

Luskouni, kteří jsou označováni jako „oživlé šišky“, patří mezi nejpašovanější savce světa a hrozí jim vyhynutí. „Loveni jsou kvůli masu i šupinám, které mají v tradiční čínské medicíně údajně magickou moc. To je samozřejmě nesmysl,“ uvedl před časem mluvčí zahrady Filip Mašek.

Speciální kašička

V lidské péči je jejich chov podle pražské zoo krajně obtížný. Chovatel luskounů David Vala jim každé ráno připravuje speciální kaši z dvaceti ingrediencí podle receptu, který dvacet let vytvářeli v tchajpejské zoologické zahradě. Příprava trvá celkem hodinu a čtvrt.

„Základem kaše jsou včelí larvy, červi, jablka a sušené droždí. Rozmixuje se to a pak se to půl hodiny vaří v páře v rýžovaru,“ vysvětlil Vala před časem. Obsah misky spořádají luskouni do pěti minut.

Klíčové jsou pro recept právě včelí larvy. „Tato velikost včelích larev je v úle pouze tři týdny v roce. Je to na přelomu dubna a května. V tu chvíli musíte larvy vytočit, zamrazit a naskladnit na celý rok. Takže máte v jednu chvíli třeba přes 100 kilogramů včelích larev,“ doplnil Vala, který prý kaši sám ochutnal.

V přírodě žijí luskouni v lesích Afriky a Asie, v Praze obývají pavilon Indonéské džungle. Ten nyní zůstává otevřený. Expozice matky a mláděte je ale s ohledem na klidový režim dočasně zakrytá.