Pole a zahrádky pod vodou: Co se děje s půdou a rostlinami na zatopených pozemcích?

Jezera s topícími se a pomalu hnijícími plodinami. I tak stále vypadají některá pole a zahrádky po intenzivních deštích a povodních. Někde bude trvat i dlouhé týdny, než se na ně bude moci dostat zemědělská technika. Povodně přitom mohly půdu i rostliny kontaminovat bakteriemi nebo třeba chemikáliemi. Zatopené plodiny byste proto rozhodně neměli jíst a při úklidu pamatujte především na vlastní ochranu. Magazín Experiment Žabčice 21:19 29. září 2024

„Dvanáct a půl hektaru zaplavené půdy, na které pěstujeme vojtěšku setou,“ ukazuje Jakub Doležal, ředitel Školního zemědělského podniku Mendelovy univerzity v Žabčicích u Brna na pole před námi.

Momentálně je zcela zaplavené vodou z nedávných povodní. „Je to voda z řeky Svratky, dostala se sem odvodňovacími kanály,“ doplňuje.

Rostlinám uhnívají kořeny a postupně hynou. Na úrodu vojtěšky mohou zdejší zemědělci tedy letos zapomenout.

Na poli na druhé straně cesty pěstuje univerzita kukuřici. I ta je z velké části pod vodou. „Budeme ji sklízet na zrno, nejprve se ale voda musí vsáknout, takže než se k tomu dostaneme se sklizňovou technikou, tak to může být v rámci týdnů. A druhá věc je, že může docházet k zaplesnivění zrn v klase,“ vysvětluje Doležal.

Žabčice leží na jižní Moravě a zemědělci tu tedy pěstují taky vinnou révu. Ani v jejím případě ale nejsou příliš optimističtí: „Vzhledem k tomu, že napršelo víc jak 150 milimetrů, tak pokud se teď oteplí, tak bude docházet k zaplesnivění hroznů, k praskání bobulí…“

Některým zemědělcům ale voda zalila třeba i nesklizené pozdní druhy zeleniny, brambory anebo cukrovou řepu. A někde už stihli zasadit i ozimou řepku nebo třeba mák. I ty čeká podobný osud. „Dojde k naklíčení zasetého semene a k jeho zahnití,“ shrnuje Doležal.

Přívalový déšť vs. povodeň

Podle vedoucí Ústavu krajinné a aplikované ekologie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity Milady Šťastné je pro nakládání se zaplavenou půdou a plodinami zásadní, jak se voda na pole nebo zahrádku dostala.

„Pokud je to voda, která přichází z intenzivních dešťů, tak rostliny můžou začít hnít, chytají se zde rychle plísně. Ale voda jako taková není kontaminovaná a ten problém není tak veliký, jako když se na pozemek dostane voda ze záplavových území, která s sebou přináší kontaminaci,“ srovnává.

Jak samotná voda, tak i bahno, větve, suť nebo odpad, které přinese, totiž můžou být nasáklé zdraví ohrožujícími látkami, jako jsou chemické nečistoty, vylité oleje nebo mikrobiální nečistoty. Povodňová vlna se totiž obvykle prožene třeba septiky nebo s sebou přináší uhynulá zvířata.

Kontaminovaný může být i pozemek, kde se povodeň jen rychle přelila. Varováním je přítomnost naplavenin nebo třeba rostliny ležící v jednom směru. Zaplavené plodiny bychom podle Státního zdravotního ústavu měli vždy považovat za zdravotně závadné a rozhodně bychom je neměli jíst. Výjimkou jsou plody na stromech, kam voda nevystoupala. I ty bychom ale měli umýt pitnou vodou.

„Jakmile voda vyschne, tak veškeré plodiny odstranit, nedávat je na kompost,“ dodává Šťastná a zdůrazňuje, že je velice důležité používat při práci gumové rukavice a další ochranné pomůcky.

Mráz léčí

Státní zdravotní ústav doporučuje po vyschnutí půdy odebrat vzorek a poslat ho na rozbor třeba do Výzkumného ústavu monitoringu a ochrany půdy. Na likvidaci nebezpečného materiálu bychom se měli domluvit s obecním úřadem.

Zasažená půda může zůstat kontaminovaná i několik měsíců. „Ale je velká pravděpodobnost, že přes zimní období se promrznutím posune zase zpátky k běžnému stavu před povodní. Kontaminace tedy nebude trvat déle než rok,“ odhaduje expertka.

Horší je to v případě kontaminace půdy těžkými kovy. To by ovšem měl být jen ojedinělý, nikoli plošný problém.

Silné deště a povodně podle odhadu viceprezidenta Agrární komory Václava Hlaváčka zasáhly desetitisíce hektarů zemědělské půdy. Celkové škody ale podle něj budou známé nejdříve za měsíc.

Vojtěška na poli Školního lesního podniku Mendelovy univerzity bude podle odhadů zatopená ještě týdny | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas